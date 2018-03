Debito mondiale boom: è al 327% del Pil globale

Il debito mondiale è arrivato a 217 mila miliardi di dollari: prima della crisi finanziaria era a 149 mila miliardi – E’ quanto ha spiegato a Milano Miles Geldard, senior advisor di Jupiter Asset Management, secondo cui l’entità del debito è uno dei fattori di rischio più preoccupanti

Lo stato dell’economia a livello globale e’ soddisfacente ed e’ improbabile che si possa registrare un significativo cambiamento del ciclo economico in assenza di importanti shock esterni. Al tempo stesso vi sono tuttavia diversi elementi di rischio fra cui la crescita del debito che a livello mondiale e’ ora pari a 217.000 miliardi di dollari (pari al 327% del pil globale) contro i 149.000 miliardi di prima della crisi finanziaria. E’ quanto ha spiegato in un incontro con la stampa a Milano Miles Geldard, senior advisor di Jupiter Asset Management, gruppo britannico quotato alla borsa di Londra e con asset in gestione per oltre 50 miliardi di sterline.

Il boom del debito, favorito dalle politiche monetarie di questi anni, solleva preoccupazioni soprattutto in rapporto al fatto che i rendimenti sono anch’essi sui minimi storici. Tuttavia i gestori stanno continuando a comprare titoli obbligazionari sulla scia dei programmi di quantitative easing e questo ha incrementato il rischio di default e di perdite sugli asset in portafoglio. Potrebbe dunque venire proprio dal mercato obbligazionario uno di quei “major shock” in grado di far deragliare il treno dell’espansione economica o quantomeno di provocarne una drastica decelerazione. Secondo Goldard, data l’attuale forza della crescita europea, non ha piu’ senso che vi siano ancora tassi negativi e dunque la Bce deve provvedere a mettere fine al Qe il piu’ rapidamente possibile pur in presenza di un’inflazione che rimane su valori moderati.