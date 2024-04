Usa, ok del Senato al pacchetto di aiuti da 95 miliardi per Ucraina, Israele e Taiwan. Ecco cosa contiene

La maggior parte dei fondi è destinata all’Ucraina (circa 61 miliardi), altri 26,3 miliardi a Israele e circa 8,1 miliardi per Taiwan. Il Senato Usa ha approvato anche una legge per il bando di Tik Tok

Ok dal Senato Usa al pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari per Ucraina, Israele e Taiwan. Dopo mesi di discussioni e dibattiti interni, il Congresso americano ha approvato in larga maggioranza – con 79 voti favorevoli e 18 contrari – il massiccio pacchetto di aiuti militare ed economici rimasto al palo per mesi a causa dell’opposizione del partito repubblicano. La misura ora dovrà attendere solo la firma del presidente americano che ha assicurato di farlo rapidamente: “Inizieranno a inviare armi e attrezzature all’Ucraina questa settimana”, ha confermato Biden.

Ma non è tutto qui. Il piano approvato comprende anche un ultimatum su Tik Tok, che potrebbe portare a un divieto nazionale all’uso del social in America: ByteDance (proprietario della piattaforma) ha 9 mesi per vendere la propria partecipazione, altrimenti l’app verrà bloccata. Tik Tok è accusata di spiare e manipolare i suoi oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti per conto del governo cinese.

Cosa prevede il pacchetto di aiuti Usa per Ucraina, Israele e Taiwan?

Il pacchetto di aiuti è così ripartito:

Circa 60,84 miliardi per l’Ucraina: 23 miliardi di dollari per rifornire le armi, le scorte e le strutture statunitensi; 14 miliardi per l’iniziativa di assistenza alla sicurezza in Ucraina, un programma di finanziamento per formare le forze armate ucraine e fornire attrezzature e iniziative di consulenza; 1 miliardo di dollari per finanziare operazioni militari statunitensi nella regione, migliorare le capacità delle forze armate ucraine e incrementare la collaborazione tra Ucraina e Stati Uniti in materia di intelligence; infine 8 miliardi di dollari in assistenza non militare, tra cui l’aiuto al governo di Kiev per il pagamento degli stipendi.

Circa 26,38 miliardi a Israele, di cui 9,1 per le esigenze umanitarie. In particolare: 5,2 miliardi di dollari per il rifornimento e l’espansione del sistema di difesa missilistico di Israele; 3,5 miliardi per l’acquisto di sistemi d’arma avanzati; 1 miliardo per la produzione di armi; 4,4 miliardi per altre forniture e servizi; 9,2 miliardi per scopi umanitari.

Per l’Indo-Pacifico invece sono previsti 8,12 miliardi di dollari, inclusa Taiwan.

Zelensky grato per i 61 miliardi di dollari di aiuti

“Sono grato al Senato degli Stati Uniti per aver approvato un aiuto vitale per l’Ucraina”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social media dopo l’ok al gigantesco pacchetto di aiuti per Kiev. “Ringrazio il leader della maggioranza Chuck Schumer e il leader repubblicano Mitch McConnell per la loro forte leadership nel portare avanti questa legislazione bipartisan, così come tutti i senatori degli Stati Uniti su entrambi i lati della navata che hanno votato a favore – ha aggiunto Zelensky -. Apprezzo ugualmente il sostegno del presidente Biden e non vedo l’ora che il disegno di legge venga firmato presto e che il prossimo pacchetto di aiuti militari corrisponda alla risolutezza che vedo sempre nei nostri negoziati. Le capacità a lungo raggio, l’artiglieria e la difesa aerea dell’Ucraina sono strumenti fondamentali per ripristinare rapidamente la pace”, ha concluso il leader ucraino.