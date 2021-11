Dazn: il governo chiede più investimenti e meno disservizi

Il Mise chiede alla piattaforma di rafforzare il servizio clienti e di essere più chiara nelle comunicazioni – L’azienda accoglie le richieste e annuncia: da fine mese arriva il Full HD

Tutela del consumatore e lotta alla pirateria. Di questo hanno parlato stamattina i vertici di Dazn nel corso di un incontro al Mise con il ministro Giancarlo Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani. In una nota, il ministero sottolinea che manterrà “la massima attenzione sulle criticità emerse in questi primi mesi”, ma spiega anche che a Dazn è stato chiesto di impegnarsi su quattro fronti:

evitare di cambiare le regole in corsa ;

; rafforzare il customer center , affinché sia più attento alle necessità della clientela con minore dimestichezza con strumenti tecnologici;

, affinché sia più attento alle necessità della clientela con minore dimestichezza con strumenti tecnologici; proseguire con gli investimenti in rete e tecnologia per evitare disservizi agli utenti;

agli utenti; assicurare una maggiore chiarezza nelle informazioni ai consumatori.

Da parte del Mise è stato espresso “l’impegno, anche a nome di tutto il Governo, per rafforzare gli strumenti contro la pirateria”.





La questione riguarda la pratica (molto diffusa) di condividere fra parenti o amici i dati per l’accesso alla piattaforma Dazn, così da poter vedere le partite in più di una casa con un solo abbonamento. L’azienda considera questo comportamento illecito e per questo aveva ipotizzato di non consentire più due accessi in contemporanea con le stesse credenziali. La notizia aveva sollevato grandi polemiche – di qui il richiamo del Mise a “non cambiare le regole in corsa” – perciò alla fine Dazn ha fatto marcia indietro.

Dopo l’incontro di mercoledì, la società ha ribadito che “non saranno posti in essere cambi nell’utilizzo del servizio nel corso di questa stagione e che ogni tipo di modifica sarà comunicata in maniera chiara e trasparente e nei tempi congrui”.

Dazn ha annunciato anche entro fine novembre il miglioramento della qualità delle immagini con il Full HD.

Inoltre, l’azienda si dice “pronta a sviluppare e potenziare ulteriormente il Customer Service sia dal punto di vista tecnico che con operatori, per assicurare sempre massima reattività e attenzione alle richieste dei propri clienti”.