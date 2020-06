Dalle Cinque Terre alle Dolomiti ad Alta velocità: l’estate in treno

Per la prima volta il Frecciarossa, il treno simbolo dell’Alta velocità di Trenitalia (gruppo Fs), raggiungerà quest’estate anche le località turistiche più remote, al mare come in montagna.

Per la prima volta nella storia, anche il piccolo Comune di Monterosso al Mare, 1.400 anime nel Parco delle Cinque Terre, sarà raggiunto dal Frecciarossa. E non un Frecciarossa qualsiasi: il Frecciarossa 1000, quello di ultima generazione che collega le due capitali del Paese, Roma e Milano, e che a partire dal 15 giugno due volte al giorno (una a salire, una a scendere), “devierà” dalla solita traiettoria sull’asse Firenze-Bologna per raggiungere una serie di località turistiche sulla costa tirrenica, tra Liguria e Toscana. La novità è stata annunciata da Trenitalia in vista dell’entrata in vigore dell’orario estivo, da metà giugno, ma non sarà l’unica: questa infatti è un’estate particolare, è l’estate del post-lockdown, arriva dopo mesi in cui gli italiani sono stati costretti in casa e ora non vedono l’ora di tornare a viaggiare nel proprio Paese.

E per ora possono fare solo quello, cioè viaggiare tra le mura domestiche, ma questa rimarrà la soluzione preferibile, per una serie di motivi (economici, di sicurezza), anche dopo, anche quando le compagnie aeree riprenderanno a volare a pieno regime. Per rilanciare il turismo interno, considerando oltretutto che di stranieri ne arriveranno ben pochi, Trenitalia sta dunque predisponendo un piano che colleghi anche le destinazioni più remote, e che potenzi le tratte per le località balneari e per quelle di montagna. L’estate 2020 vedrà infatti il boom della montagna, dove è più facile rispettare il distanziamento sociale: ecco perché, secondo quanto ha appreso FIRSTonline, da metà giugno saranno potenziati gli assi da e verso il Piemonte e da e verso Bolzano, in quest’ultimo caso non solo nella tratta verso Roma, ma anche in quella verso la costa adriatica.

Intanto, su quella tirrenica sta già per andare in scena una piccola rivoluzione. Dal 15 giugno, il Frecciarossa 1000 in partenza da Milano alle 13.10 e in arrivo previsto a Roma alle 20.03, fermerà nell’ordine a Pavia, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Santa Margherita, Rapallo, Sestri Levante, Monterosso (Cinque Terre), La Spezia, Forte dei Marmi, Viareggio, Pisa, Livorno, Campiglia M.ma, Grosseto – Orbetello (Argentario), Capalbio e Civitavecchia. Percorso inverso con partenza da Roma alle 16.57, per arrivare a Milano Centrale a mezzanotte. Le destinazioni sono quelle indicate, non sono dunque previsti FrecciaLink per portare ad esempio i viaggiatori da Orbetello a Port’Ercole o Porto Santo Stefano. Trenitalia ha anche fatto sapere che i prezzi, su tutte le tratte e per tutta la stagione, non aumenteranno nelle tariffe base, anche se per forza di cose, avendo meno posti a disposizione nelle carrozze, sarà più difficile trovare sconti o promozioni.