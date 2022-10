Da Napoleone a Frida Kahlo, con Paola Francesca Bertani il cioccolato diventa arte

Vincitrice di tre medaglie agli International Chocolate Award 2020, Bertani è una chocolatier di altissimo livello in grado di modellare il cioccolato come un vasaio l’argilla

“Nel cioccolato metto i miei pensieri, le mie parole. Col cioccolato esprimo ciò che sono e cosa sento. Per il cioccolato io vivo d’arte”. Così Paola Francesca Bertani parla della sua grande passione per il cioccolato che l’ha condotta a veicolare il territorio elbano attraverso prodotti di alta cioccolateria, creando occasione di visibilità per i prodotti elbani e il nome dell’Elba in competizioni internazionali. Le materie prime con lei si trasformano in dolci così buoni, belli ma soprattutto eleganti.

Dietro non c’è solo la passione per il mondo del cioccolato, Paola ha compiuto studi approfonditi su questa materia, acquisendo grandi competenze tecniche e sensoriali e diventando un ottimo interprete di arte ed armonie del gusto grazie a due livelli di Chocolate Tasting brillantemente superati.

Cioccolato: le “praline d’arte” di Bertani

Per la sua produzione sceglie il cioccolato di piccoli produttori, che sia tracciabile, rappresentativo del territorio di provenienza ed etico. Non si contano più i riconoscimenti ottenuti nei concorsi negli anni dalle praline di questa cioccolatiera volitiva. Tra i suoi prodotti più rappresentativi ricordiamo Le Ghiaie dell’Elba, ispirate dalle spiagge dell’isola, che nascono dall’unione di una gelatina con il cioccolato il tutto confettato sapientemente da Paola e Jonata nel laboratorio di Torino con macchinari storici utilizzati anche per la produzione di caramelle artigianali secondo antiche ricette piemontesi; Alcohol, praline in cui la componente alcolica trova un giusto equilibrio con i migliori cioccolati e Gastronomic, praline per chi non teme di confrontarsi con sapori insoliti che nascono da originali abbinamenti dolce/salato.

Tra le più amate e conosciute ispirazioni dal mondo artistico c’è la pralina dedicata a Frida Khalo – TI MERITI UN AMORE; Infernum, 9 praline di diversi gusti che si rifanno ad alcune categorie di dannati dell’Inferno dantesco; Fruits and Flowers “I colori come i lineamenti seguono i cambiamenti delle emozioni” dedicata a Picasso; le due new entry del 2021 (in occasione del bicentenario di Napoleone) sono il “marengo di Napoleone”, che prende il nome dalla moneta d’oro da 20 franchi fatta coniare da Napoleone dopo la vittoria di Marengo, e “Il bacio di Walewska”, ispirato proprio all’amore che la contessa polacca dimostrò a Napoleone.

Invece, le sue praline Ansonica (che ha nel cuore albicocche e grappa) e Un tè con le tigri (all’interno una water ganache fatta con infuso di té darjeeling first flush Margarets Hope) si sono aggiudicate la medaglia d’oro all’International Chocolate Award 2020, e l’argento per Aleatica, che scende dal gradino più alto della classifica dopo averla dominata nel 2018 e 2019.