Da ex icona hard al vino: la diva degli anni Novanta Selen lancia “Selengiovese” e “Passerina Brut”

Il vino è da sempre elemento di seduzione e di condivisione. Luce Caponegro, più nota come Selen ex diva del porno, propone tre bottiglie da altrettanti vitigni autoctoni per una nuova linea creata dal giovane imprenditore ravennate Giulio Petronici

Il vino seduce chiunque: cantanti, sportivi e attori. Ultima in ordine di tempo Luce Caponegro, in passato conosciuta come Selen, sexy icona degli Anni Novanta ex “pornostar più desiderata d’Italia” che ha presentato il suo nuovo progetto SelenGiovese, un Sangiovese prodotto in Romagna, a Bertinoro. Ma anche altre etichette: il Selen White, e il Passerina Brut. Tre proposte da vitigni autoctoni per gli amanti del vino. Dopo ventitré anni, passati nel mondo hard, Luce ha provato a lasciarsi alle spalle il suo alterego “Selen”, dividendosi fra teatro, programmi tv e da 17 anni imprenditrice come titolare di un centro estetico a Ravenna.

Il vino, si sa, è da sempre elemento di seduzione e di condivisione. Altri divi del mondo hard si sono fatti ammaliare dal potere enologico: da Rocco Siffredi a Savanna Samson, da Clara Morgane a Liza Del Sierra. È così anche per l’ex porno diva. E i suoi vini si fanno notare subito: ogni bottiglia ritrae Luce in posizioni ammiccanti e seducenti. A creare questa nuova linea enologica – presentata all’hotel Internazionale di Cesenatico – è stato il giovane imprenditore ravennate Giulio Petronici che, per lanciare il nuovo vino, si è affidato alla “donna più desiderata” per molte generazioni.

Le etichette di Selen

SelenGiovese è un rosso robusto ottenuto con sole uve Sangiovese della sottozona di Bertinoro. Dal coloro rubino intenso, presenta note varietali di violetta, uno spiccato profumo di ciliegia e di piccoli frutti del sottobosco. Al palato è fresco, morbido e sapido. È ideale con antipasti e primi piatti di carne.

Selen White è un Cuvee Bianco ottenuto da uve chardonnay e da una piccola cuvée di vitigni aromatici. Dal colore giallo paglierino, al naso sprigiona un delicato sentore fruttato, completato da note di fiori bianchi e gialli e da una leggera vena minerale. In bocca si presenta fresco e abbastanza sapido. Ideale per aperitivi e piatti di pesce.

Infine, un Passerina al 100% spumantizzata e proposta in versione Brut. Adatto per l’aperitivo, con crudi di pesce o una gustosa frittura mista. Giallo con riflessi argentati, al naso presenta note di fiori freschi e frutti succosi. Le stesse che possono sentirsi anche in bocca.