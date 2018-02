Cyber Security, Tim insieme a Cisco per proteggere le Pmi

Si chiama Tim Safe Web la piattaforma sviluppata da Tim e Cisco che terrà lontano le Pmi italiane da minacce informatiche

Tim è pronta a lanciare sul mercato Tim Safe Web una piattaforma di servizi ad elevato livello di sicurezza sviluppata collaborazione con Cisco, ideata per proteggere le piccole e medie imprese da minacce informatiche come ransomware, phishing e altre attività dannose.

Il servizio, hanno spiegato i due gruppi in una nota congiunta, ruota attorno all’utilizzo della piattaforma di sicurezza cloud Cisco Umbrella, che viene progressivamente aggiornata sfruttando il database globale di informazioni sulle minacce fornito da Cisco, integrandole con le tecnologie e le informazioni sulle minacce di Tim. Questo arricchimento dei servizi di rete sarà offerto a circa 600mila clienti business.

La collaborazione presentata nella giornata di lunedì prevede anche misure per la protezione anti-phishing ed il contenimento dei malware, che saranno integrate nella rete Tim senza che sia necessario installare un hardware specifico presso le aziende clienti o software sui loro dispositivi.

La protezione sarà attiva su tutti i sistemi connessi alla rete locale del cliente e prevede l`applicazione delle policy di sicurezza a livello del Dns (Domain Name Server), consentendo in questo modo di bloccare le richieste di indirizzi IP pericolosi prima che si attivi la connessione. Cisco Umbrella analizza più di 125 miliardi di richieste Dns al giorno in 160 Paesi a livello mondiale e blocca proattivamente molte delle richieste di destinazione malevola offrendo una navigazione sicura agli utenti finali.