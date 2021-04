Condividi Twitter

Covid: Veneto, Marche e Trento in arancione. Arrivate le dosi AstraZeneca

Scende l’indice RT nazionale e dal 6 aprile 3 regioni tornano in arancione – A Pratica di Mare 1,3 milioni di vaccini Astrazeneca, distribuiti alle Regioni già da oggi – In Lombardia al via le prenotazioni gestite da Poste

Veneto, Marche e Provincia di Trento passeranno in zona arancione alla fine delle restrizioni imposte per Pasqua. Diventano dunque le Regioni che rimarranno in rosso, mentre salgono a 11 le zone arancioni. I COLORI Sono otto le regioni che anche questa settimana hanno dati da rosso: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza segna invece il passaggio in arancione di Marche, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Sono già in arancione Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano. Le nuove regole entreranno in vigore martedì 6 aprile. Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal nuovo decreto che entrerà in vigore il 7 aprile nessuna Regione potrà tornare in giallo almeno fino a maggio. L’INDICE RT Scende a 0,98 sotto la soglia d’allarme di 1 il valore dell’Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L’incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. I VACCINI Sono arrivati stamattina a Pratica di Mare 1,3 milioni di vaccini AstraZeneca. La distribuzione alle Regioni partirà alle 13.30. 200mila dosi saranno destinate al Lazio dopo l’allarme lanciato ieri dall’assessore D’Amato: “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila vaccini di AstraZeneca previsti, saremo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”, aveva detto D0amato. “Come dimostrato, l’approvvigionamento dei vaccini continua a pieno regime: stiamo lavorando pancia a terra – Difesa, Protezione civile, ASL regionali – per arrivare a vaccinare 500.000 persone al giorno”, ha detto stamattina Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo alla trasmissione ’24 Mattino” di Radio24. Le dosi del vaccino di AstraZeneca arrivate oggi concludono le consegne pianificate per il primo trimestre del 2021 e verranno in queste ore distribuite sul territorio nazionale con vettori di Poste Italiane e della Difesa. LOMBARDIA: AL VIA LE PRENOTAZIONI Dopo le turbolenze delle ultime settimane è partito stamattina il nuovo sistema di prenotazione di Regione Lombardia gestito da Poste Italiano. Si comincia, esclusivamente, con i lombardi tra i 75 e i 79 anni. Successivamente si sbloccheranno gli appuntamenti per le altre fasce d’età. Le prenotazioni per il vaccino anti-covid riservate alle categorie estremamente vulnerabili, disabili e caregiver, partiranno invece dal prossimo 9 aprile. “Il portale di Poste sarà pronto e operativo dal 2 aprile, una notizia molto positiva”, aveva annunciato ieri il presidente della Regione Fontana, nel corso dell’illustrazione del piano di vaccinazione massiva e del nuovo sistema di prenotazione.