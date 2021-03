Covid, sale l’allarme: più Regioni rosse, Lombardia accelera

Lazio, Veneto, Calabria e Puglia rischiano l’arancione – Verso il rosso Emilia-Romagna e Lombardia, dove Fontana anticipa il Governo: da domani “arancione scuro”

La pandemia in Italia si allarga e l’ipotesi di un allargamento della zona rossa si fa ogni giorno più concreta. Stando ai dati, le varianti del Covid – soprattutto quella inglese, che ormai rappresenta il 54% dei nuovi casi – stanno dando inizio alla terza ondata: il monitoraggio 24 febbraio-2 marzo ha registrato un aumento del 33% di nuovi casi e numeri in crescita sul fronte di ospedali e terapie intensive. E all’inizio di questa settimana la situazione è peggiorata ancora: mercoledì i casi sono stati 20.884, contro i 16.424 di mercoledì 24 febbraio; martedì scorso, invece, l’incremento rispetto allo stesso giorno della settimana precedente è stato di circa 3.500 casi in più, un dato analogo a quello di lunedì.

Le contromisure non si faranno attendere. Venerdì, con la consueta revisione settimanale di dati e misure, la Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità dovrebbe annunciare diversi cambiamenti di colore.

Nel dettaglio, Lazio, Veneto, Calabria e Puglia rischiano di passare dalla zona gialla a quella arancione. La settimana scorsa, infatti, in queste Regioni l’indice Rt era pericolosamente vicino a quota 1, limite oltre il quale scatta in automatico la modifica della zona.

Per Emilia-Romagna e Lombardia, invece, si profila il declassamento in zona rossa, che a partire da oggi è già realtà a Bologna e a Modena.

L’annuncio delle nuove restrizioni da parte del governo arriverà domani, ma i passaggi di zona scatteranno solo da lunedì.

Ma il governatore lombardo, Attilio Fontana, anticipa l’Esecutivo firmando un’ordinanza che porterà tutta la Regione in “arancione scuro”: a partire da mezzanotte di oggi fino al 14 marzo tutti gli istituti scolastici, eccetto i nidi, saranno chiusi.

Sarà previsto un accesso limitato alle attività commerciali (un solo componente per famiglia), il divieto di utilizzare le aree giochi all’interno dei parchi e il divieto di recarsi nelle seconde case. Da lunedì, in ogni caso, potrebbe scattare il rosso per decisione del Governo.