Covid: Hera, clienti e dipendenti donano 64 mila euro

Nell’ambito del progetto HeraSolidale è stata conclusa una donazione straordinaria per l’emergenza sanitaria, che porta il totale raccolto a 430 mila euro.

Nell’ambito della terza edizione del progetto HeraSolidale, attraverso cui i lavoratori di Hera, l’azienda stessa e i clienti sostengono le associazioni impegnate in programmi di solidarietà, sono stati raccolti e donati circa 370 mila euro. Accanto a questa somma, l’emergenza Coronavirus di questi mesi ha messo a dura prova il sistema sanitario e per questo è stata avviata tra i dipendenti della multiutility emiliana un’edizione straordinaria di HeraSolidale che ha raccolto quasi 64 mila euro a favore dei Servizi Sanitari di Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, suddivisi in base alla scelta espressa dai lavoratori in fase di adesione. Da ricordare anche il recente progetto avviato con la Caritas Italiana per fornire l’equivalente di 25 mila pasti a chi ne ha bisogno attraverso una donazione per ogni cliente della multiutility che attiva l’invio elettronico della bolletta.

HeraSolidale è un progetto attraverso cui i lavoratori di Hera sostengono associazioni impegnate in programmi di solidarietà, con donazioni mensili dalla busta paga oppure attraverso il sistema di welfare aziendale Hextra. In parallelo, Hera si impegna a destinare al progetto 1 euro per ogni nuovo cliente acquisito da Hera Comm. Anche i nuovi clienti luce e gas di Hera Comm possono partecipare a HeraSolidale scegliendo di destinare 1 euro in fase di sottoscrizione di un’offerta a libero mercato a una delle associazioni coinvolte. Le associazioni vengono selezionate dai dipendenti tra le 15 individuate dal Gruppo sulla base di alcuni criteri, tra cui la notorietà e trasparenza delle attività e il loro contributo a uno o più obiettivi di sostenibilità e sviluppo definiti nell’Agenda Onu al 2030 (salute e benessere, acqua pulita e igiene, parità di genere, istruzione di qualità).

Complessivamente, nel biennio 2018/2019 con HeraSolidale sono stati raccolti circa 370 mila euro, ripartiti tra cinque associazioni in base alle preferenze espresse da dipendenti e clienti, permettendo così la realizzazione di diversi progetti con un effetto positivo su migliaia di persone. Le cinque onlus coinvolte sono Ant, Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Butterfly Onlus, D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e Save the Children.