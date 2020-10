Covid: coprifuoco anche in Campania, stretta in Piemonte

La Campania si accoda alla Lombardia: da venerdì alle 23 coprifuoco notturno, interrotte attività e mobilità – Da lunedì riaprono le scuole elementari – In Piemonte centri commerciali chiusi nel weekend, didattica alternata alle superiori e restrizioni anti-movida

Dopo la Lombardia tocca alla Campania e al Piemonte. A partire dalle ore 23 di venerdì in Campania scatterà il coprifuoco notturno, mentre in Piemonte in giornata arriverà una nuova stretta su scuole, commercio e movida.

COPRIFUOCO IN CAMPANIA

“Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi”, ha annunciato il presidente, Vincenzo De Luca. “Volevamo partire – ha spiegato – dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia”.

L’ordinanza era stata annunciata pochi giorni fa dal presidente della Regione, ma secondo i programmi sarebbe dovuta a arrivare nell’ultima settimana di ottobre, alla vigilia di Halloween. Tuttavia l’aumento “esponenziale” dei contagi Covid, ha spinto il Governo regionale ad anticipare la chiusura notturna.

Lombardia e Campania sono da giorni le regioni con il più alto numero di contagi in italia. Il 19 ottobre si contavano, rispettivamente, 1.687 e 1.593 nuovi contagi da Covid-19 rispetto al giorno precedente.

A preoccupare è soprattutto la situazione degli ospedali: mancano i medici e i posti letto in degenza e in terapia intensiva e sub intensiva sono sempre meno. Nelle scorse ore sono stati bloccati gli interventi ambulatoriali e i ricoveri non urgenti. A Napoli i pazienti Covid-19 vengono ormai spostati in altri ospedali partenopei a causa della saturazione degli ospedali. “I posti letto non sono ancora esauriti – ha detto De Luca – e i posti Covid disponibili vengono attivati sulla base delle esigenze che si hanno di volta in volta, perché il personale è limitato e per garantire i turni nei posti Covid bisogna eliminare le prestazioni non essenziali, e questo si sta facendo”.

De Luca ha fatto sapere di aver chiesto alla Protezione civile l’invio 600 medici e 800 infermieri. A breve dovrebbero arrivare 150 tra medici e infermieri, ma la carenza di personale sanitario rimane preoccupante.

Ma quella sul coprifuoco non è l’unica novità che arriva dalla regione Campania. De Luca ha infatti dato via libera alla riapertura delle scuole elementari. “Autorizziamo da subito progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle scuole elementari”, ha dichiarato il presidente. “C’è stata una riunione poco fa tra l’assessore alla scuola Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per la scuola su cui anche il Tar ci ha dato ragione. Ovviamente per le elementari i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. Il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie e questa garanzia non può essere scaricata sui presidi ma sulle Asl”.

NUOVA STRETTA IN PIEMONTE

Attesa in serata una nuova ordinanza del presidente Alberto Cirio: “Il Piemonte chiuderà i centri commerciali sabato e domenica, eccenzion fatta per quelli dei generi alimentari”, ha annunciato Cirio, intervenendo a Tagadà su La7.

Previste nuove misure sulle scuole. Secondo la Stampa, da lunedì per gli studenti delle superiori scatterà la didattica alternata con alcuni giorni di lezioni in presenza e altri a distanza. Le nuove regole dovrebbero durare fino al 13 novembre e coinvolgere tutte le classi delle superiori, eccezion fatta per le prime.

Infine, allo scopo di scoraggiare la movida, la Regione potrebbe restringere l’accesso ad alcune aeree come piazza Santa Giulia e la zona intorno a Piazza Vittorio a Torino.