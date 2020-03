Coronavirus: non è recessione, è tsunami

LE LANCETTE DELL’ECONOMIA – L’incredibile crollo degli indici PMI in Cina a febbraio è un de te fabula narratur per il resto del mondo. La recessione è in arrivo, e sarà uno tsunami. Le politiche monetarie sono meno efficaci. Si aggravano le tendenze deflazionistiche. Nuovi record nei tassi USA e tedeschi.

L’economia mondiale oscilla sul bordo della recessione, intesa nel suo significato letterale di crescita sotto zero. La Cina – prima economia mondiale (in parità di potere d’acquisto), e primum movens della crescita (come del virus) – è il Paese chiave. L’armamentario dei monitor della congiuntura si è arricchito con le foto dei satelliti NASA che guardano agli inquinanti (biossido di azoto) nei cieli della Cina. L’inquinamento si è molto ridotto con la chiusura delle fabbriche, anche se c’è un graduale recente miglioramento (si fa per dire). Nel resto del mondo la paura del virus – irrazionale quanto si vuole, vedi incetta di carta igienica… – sta bloccando mobilità, scuole ed eventi. Il settore dei servizi è il più colpito, e alle conseguenze sull’industria si aggiungono effetti diretti sulla produzione da grosse smagliature nelle catene di offerta. L’Italia, purtroppo, è in prima linea, e il segno meno nel Pil di quest’anno più che possibile è assai probabile, a meno di un miracolo nella circoscrizione del virus.

Un libro profetico di Roger Bootle, “The Death of Inflation” del 1996 ha ricevuto ampie conferme nei lustri seguenti. E oggi il coronavirus, per varie ragioni, pianta altri chiodi nella bara dell’inflazione.

I tassi a lunga fiutano recessione e disinflazione, e si abbassano a livelli record: ben sotto l’1% per i T-Bond e nuovo primato negativo (-0,70%) per i Bund. I rendimenti dei BTp invece sono saliti leggermente (una ventina di punti base rispetto ai recenti minimi), principalmente a causa della fragilità rinnovata delle finanze pubbliche italiane. Permangono, tuttavia, vicini ai minimi storici. I tassi reali a lunga sono nettamente negativi sia in Usa che in Germania (-1,5 e -2,5%).

Il dollaro, che all’inizio della crisi da virus si era rafforzato (bene rifugio), si è successivamente indebolito di seguito alla fuga di capitali da Wall Street e alla riduzione del tasso-guida della Fed. Lo Yuan si mantiene sotto quota 7.