Conte tra Napoli e Juve: interlocutorio l’incontro con De Laurentiis. Gasperini verso il divorzio dall’Atalanta: andrà alla Roma o al Milan?

A pochi giorni dalla fine del campionato di serie A, impazza il totoallenatori. Riflettori puntati soprattutto sul destino di Antonio Conte, in bilico tra Napoli e Juve, ma anche su Gianpiero Gasperini che si appresta divorziare dall’Atalanta dopo 11 anni

Antonio Conte resta in bilico tra Napoli e Juve. L’attesissimo incontro con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la visita del Napoli a Papa Leone XIV al mattino, è stato interlocutorio: Conte e il presidente del Napoli si aggiorneranno a breve, ma la sensazione è che il mister sia tentatissimo dal ritorno alla Juve che, dopo l’addio del 14 luglio 2014, per lui sarebbe una rivincita. Il fatto che la Juve non sia più nelle mani di Andrea Agnelli, che non aveva gradito le improvvise dimissioni di Conte 11 anni fa, toglie dal tavolo un ostacolo per il gran ritorno di Conte ma semmai solleva dubbi sulla permanenza di Cristiano Giuntoli nel ruolo di Direttore tecnico del club bianconero dopo il suo disastroso calciomercato dell’estate scorsa.

In attesa delle decisioni di Conte, il divorzio si avvicina tra Gianpiero Gasperini e l’Atalanta. Il mister nerazzurro vorrebbe avviare nuove esperienze e non si esclude un suo avvicinamento alla Roma dopo la probabile rinuncia di Fabregas alla panchina giallorossa perché il Como non lo molla. Ma anche il Milan potrebbe farsi sotto.