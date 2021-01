Conte, l’europeismo alle vongole del premier: chi ci crede?

Il premier che riscopre l’europeismo per ingaggiare qualche transfuga in soccorso della sua traballante maggioranza è lo stesso che boccia il Mes e che all’assemblea dell’Onu fece atto di fede nel sovranismo. Ma quante casacche ha l’avvocato del popolo?

Ma c’è qualcuno che può davvero credere all’improvviso europeismo di Giuseppe Conte, affiorato come un Ufo dal recente confronto parlamentare sulla crisi? È vero che gli italiani sono notoriamente creduloni, perché altrimenti non si sarebbero lasciati sedurre nelle ultime elezioni dall’area sovranista che va dalla Lega e da Fratelli d’Italia fino ai Cinque Stelle, anche se da tempo il fascino del potere sembra aver indotto i grillini a più miti consigli. Ma all’obnubilamento della ragione di solito c’è un limite e talvolta qualcuno si rifiuta di farsi prendere per i fondelli.

Non ci vuole molto a capire che l’appello ai valori dell’europeismo come alle gloriose tradizioni dei popolari e dei socialisti altro non è che la formuletta magica che Conte ha inventato nelle ultime ore per nobilitare i transfughi che spera di imbarcare per puntellare la sua traballante maggioranza. E poco importa se questa disinvolta operazione di maquillage politico ha costretto il Presidente del Consiglio a cambiare casacca per la terza volta nel breve volgere della prima parte della legislatura.

Come si fa a pensare che quello del premier non sia un evidente escamotage trasformistico quando Giuseppe Conte è lo stesso che da un lato inneggia all’europeismo e dall’altro boccia senza appello il ricorso al Mes sanitario, che è proprio una delle principali novità del nuovo corso dell’Unione europea? Dice Conte: “Ma il Mes lo vuole solo Renzi perché è un tema divisivo”. Giusto, ma se è un tema divisivo il premier da che parte si colloca? Of course, da quella antieuropeista anti-Mes che asseconda i riflessi pavloviani dei suoi amici pentastellati.

Del resto, come si fa a credere all’europeismo di Conte dimenticando il discorso che il premier – allora alla guida del Governo Lega-Cinque Stelle – face all’assemblea generale dell’Onu per professare il suo sovranismo e il suo populismo? Ma, più semplicemente, come si fa a prendere per buono l’europeismo alle vongole di Conte che, senza arrossire, passò dalla guida di un governo sovranista alla guida di un governo con Pd e Cinque Stelle?

Qualche tempo fa, in un’intervista a FIRSTonline, il filosofo ed ex parlamentare Biagio De Giovanni propose una specie di cartina al tornasole sulla sincerità e sulla bontà dei nuovi propositi anti-sovranisti di Conte, chiedendosi se il premier avrebbe mai pensato di scaricare la Lega dal suo primo governo se Matteo Salvini non fosse inciampato nel clamoroso autogol del Papeete e non fosse stato lui a provocare il disfacimento del governo sovranista d’inizio legislatura. Quella domanda attende ancora una risposta. Ma è fin troppo facile prevedere che non arriverà perché a parlare ci pensano i fatti.