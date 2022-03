Contatori intelligenti, definiti gli accordi tra Acea e Suez per la digitalizzazione del servizio idrico

Acea e Suez hanno sottoscritto gli accordi definitivi per la realizzazione di contatori intelligenti volti a migliorare la qualità del servizio idrico e lo sviluppo commerciale

Acea e Suez hanno sottoscritto gli accordi contrattuali definitivi in merito alla realizzazione di una joint venture societaria per la progettazione di un sistema evoluto di misurazione intelligente per il servizio idrico (il cosiddetto smart meter) e la sua successiva produzione e commercializzazione in Italia e all’estero sulla base di apposita partnership commerciale il “Progetto”. Con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e lo sviluppo commerciale in campo italiano e internazionale con i contatori intelligenti.

Come già annunciato al mercato all’inizio di dicembre, il progetto prevede la realizzazione di un contatore multifunzione di nuova generazione, dotato della connettività Nbiot, che, a giudizio di Acea e il Gruppo Suez, costituisce una svolta nelle tecnologie di comunicazione del futuro in questo settore. A tal fine, le società coinvolte stanno sviluppando congiuntamente un brevetto, mettendo a fattor comune le proprie complementari competenze.

Secondo gli accordi, l’obbligo delle parti di dare esecuzione al Progetto “è sospensivamente condizionato all’ottenimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2022 o il diverso termine concordato per iscritto tra le parti, di un provvedimento da parte della competente Autorità antitrust che autorizzi l’operazione senza la previsione di impegni e/o condizioni”.

Si ricorda che il Progetto si qualifica come “operazione con parti correlate”, in ragione del coinvolgimento nel Progetto di Suez che detiene il 23,33% del capitale sociale di Acea. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti da Chiomenti per la multiutility romana e dallo studio Gianni & Origoni per Suez.