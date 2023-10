Consip aggiudica un mega contratto da oltre 3 miliardi per l’energia elettrica della PA

Aggiudicato il nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica per un quantitativo disponibile di 18 miliardi di kilowattora e un valore di oltre 3 miliardi di euro. Sono 17 i lotti geografici assegnati: ecco quali utility se li sono aggiudicati

Consip, la centrale acquisti della PA, ha assegnato un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica alle amministrazioni pubbliche, con una quantità disponibile di 18 Terawattora (TWh) su un totale nazionale di 316 Twh consumati nel 2022. Il valore del contratto, comunica Consip, è superiore a 3 miliardi di euro.

Questa iniziativa offre alle amministrazioni l’opportunità di usufruire della più ampia trattativa per l’energia elettrica in Italia, garantendo contratti con condizioni favorevoli, prezzi predefiniti e trasparenza.

Assegnati 17 lotti

La gara, composta da 17 lotti geografici, ha ottenuto ottimi risultati in termini di partecipazione, con 5 concorrenti che hanno presentato un totale di 50 offerte. Inoltre, i risultati economici sono stati molto positivi, con una riduzione del 18,15% rispetto ai prezzi del Servizio di Salvaguardia 2023-2024.

Un bel risultato nonostante l’incertezza ancora presente nello scenario energetico a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, in corso da quasi 2 anni.

12 mesi di durata per l’adesione

La finestra di adesione sarà aperta per 12 mesi, tranne per il Lotto 16 in Sicilia, che durerà 10 mesi. Ciò permetterà la stipula di contratti di fornitura a prezzo variabile per un anno.

I prezzi saranno aggiornati mensilmente in base ai dati della borsa elettrica italiana. Prevista anche la possibilità di attivare l’Opzione Verde, che consente la certificazione della fornitura come proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili attraverso la Garanzia di Origine (GO).

L’elenco degli aggiudicatari

Di seguito la lista dei fornitori che si sono aggiudicati i 17 lotti geografici: