ConformGest acquisisce RPM Garantie e diventa il player di riferimento in Italia, Spagna e Portogallo per i servizi post-vendita del settore automotive

Il gruppo, controllato da VAM Investments partecipato dalla famiglia Pinzano, è ben posizionato per guidare il processo di consolidamento del mercato, ancora non pienamente maturo e frammentato nel nostro Paese, e per continuare ad ampliare la propria presenza a livello europeo

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da VAM Investments.

ConformGest, gruppo leader nei servizi post-vendita nel settore dei veicoli usati – controllato da VAM Investments, società di private equity specializzata in operazioni di buyout e growth guidata da Marco Piana, e partecipato dalla famiglia Pinzano – annuncia di aver siglato l’accordo definitivo per l’acquisizione di RPM Garantie S.p.A. (“RPM”), società operante nel medesimo segmento di mercato e specializzata nella gestione delle Garanzie Convenzionali e della Garanzia Legale di Conformità per conto dei rivenditori professionali di veicoli usati. Il management di RPM garantirà la continuità operativa della società, assicurando un processo di integrazione senza soluzione di continuità.

Fondata nel 2004 a Biella e presente in Italia, Spagna e Portogallo, RPM è una società di servizi che, come ConformGest, offre pacchetti di garanzia per guasti meccanici relativi a qualsiasi veicolo, principalmente autovetture, fornendo i propri servizi ai rivenditori professionali così da evitare rischi di esborsi successivi alla vendita.

L’operazione rappresenta per ConformGest una significativa opportunità strategica, in linea con il suo piano di crescita, che le consente di ampliare il proprio portafoglio di clienti serviti e servizi offerti e di affermarsi come principale protagonista nel sud Europa. Inoltre, l’acquisizione di RPM rafforza ulteriormente la presenza del gruppo sul mercato iberico, posizionandolo come uno dei player di riferimento del settore.

In questo modo, ConformGest accelera significativamente il proprio percorso di crescita, con una previsione di fatturato per il 2024 che supera i 35 milioni di euro, mentre si prepara a considerare ulteriori potenziali acquisizioni, grazie anche al supporto finanziario e strategico dell’azionista di maggioranza del gruppo.

La partnership con VAM Investments, siglata all’inizio del 2023, si conferma di primaria importanza per il gruppo in un’ottica di crescita a medio-lungo termine. La mission di VAM è affiancare gli imprenditori nel loro percorso di sviluppo, anche internazionale, e nella gestione del ricambio generazionale, rappresentando un punto di riferimento per le eccellenze italiane caratterizzate da grande potenziale che hanno bisogno di un partner che fornisca capitale, competenze industriali e manageriali, e un consolidato network d’investitori.

Corrado Pinzano, Amministratore Delegato di ConformGest, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di aver completato con successo l’acquisizione di RPM, la quale ci permette di ampliare la copertura geografica dei nostri servizi, consolidando la nostra leadership nel mercato.Il nostro obiettivo è quello di continuare a consolidare il mercato ancora estremamente frammentato e deprofessionalizzato, al fine di creare il leader europeo del mercato delle garanzie per il settore automotive. Inoltre, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento alle famiglie fondatrici di RPM uscenti per l’eccezionale lavoro svolto e per l’impegno costante dimostrati nel corso degli anni, i quali hanno contribuito al successo della società fino ad oggi e al conseguimento degli ottimi risultati ottenuti.”

Francesco Acquadro, Direttore Commerciale di RPM, ha commentato: “Siamo entusiasti di entrare a far parte del gruppo e di intraprendere questo nuovo percorso di crescita insieme. Crediamo fortemente nel potenziale che l’unione tra le due aziende può generare, specialmente in termini di significative sinergie commerciali. Inoltre, condividiamo con il management di ConformGest l’ambizioso progetto di crescita e consolidamento del mercato delineato nel medio-lungo termine”.

Marco Piana, Amministratore Delegato di VAM Investments ha aggiunto: “Siamo entusiasti di sostenere un gruppo in cui crediamo fortemente sin dall’inizio del nostro investimento. In un mercato italiano non ancora pienamente maturo, abbiamo da subito individuato le grandi potenzialità di ConformGest. Attraverso questa partnership, intendiamo fornire loro un supporto completo per promuovere una crescita significativa del business e continuare a guardare altre opportunità in Europa”.

VAM Investments

VAM Investments è una società di private equity specializzata in operazioni di buyout e growth capital, nata dall’unione dell’esperienza nel private markets di Marco Piana (CEO), e quella imprenditoriale e manageriale di Francesco Trapani (Executive Chairman), che consente di operare con flessibilità ed un approccio hands-on nei confronti delle società in portafoglio. VAM Investments, che ha investito circa 400 milioni di euro negli ultimi 5 anni, affianca imprenditori e manager in aziende leader nei rispettivi settori per promuoverne lo sviluppo operativo, gestire la transizione generazionale e il processo di acquisizioni aggiuntive (add-on) per creare valore nel lungo periodo.

VAM opera con un modello di private equity deal-by-deal a cui partecipano family office di alto profilo italiani ed internazionali, oltre a investitori istituzionali. Lo stesso top management di VAM Investments partecipa attivamente a tutti gli investimenti.

Oggi VAM Investments ha partecipazioni, tra le altre, in Gruppo Florence, Demenego, Slam, Sicurezza&Ambiente e Supermoney.

ConformGest

Fondata nel 2008 a Biella, ConformGest è un fornitore di servizi specializzato in soluzioni di garanzia per guasti meccanici nel settore dei veicoli usati. Il gruppo fornisce ai concessionari professionali indipendenti una gamma completa di programmi di garanzia per qualsiasi tipo di veicolo usato, autovetture, veicoli commerciali, motocicli e altri veicoli da diporto.

Nel 2023, il gruppo ha emesso circa 120 mila garanzie. La base clienti di ConformGest è composta da circa 4.000 rivenditori professionali con più di 1.000 nuovi rivenditori acquisiti ogni anno negli ultimi 3 anni. Impiega oltre 100 dipendenti in tutta Italia e Spagna.