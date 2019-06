Concorso navigator al via: la guida completa in 4 punti

Parte il concorso per assumere i 3mila navigator che supporteranno chi percepisce il reddito di cittadinanza – Prove, numeri, tempi d’assunzione, contratti, mansioni: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Al via il concorso Anpal per assumere i 2.980 navigator che faranno da tutor a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza a cercare lavoro, intraprendere percorsi di formazione o di reinserimento professionale. Le prove partono oggi, 18 giugno, a Roma e si concluderanno giovedì 20 giugno.

Sono quasi 54mila i candidati (53.907 per la precisione). Calcolatrice alla mano: a farcela sarà solo una su 18.

NAVIGATOR: IL CONCORSO

Secondo i dati forniti dalla stessa agenzia (che ha diffuso anche una breve guida per i partecipanti), sono le donne a far la parte del leone. Tra i partecipanti al concorso infatti, il 73% è di sesso femminile, mentre la metà ha un’età compresa tra i 30 e i 40 anni.

La procedura d’esame per i selezionati si svolgerà tramite distinte sessioni d’esame “anche al fine di garantire la correttezza e il buon andamento della selezione”. Sarà un test a risposta multipla. 100 domande in tutto, così suddivise:

10 quesiti di cultura generale,

10 quesiti psicoattitudinali,

10 quesiti di logica,

10 quesiti di informatica,

10 quesiti sui modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro,

10 quesiti sul reddito di cittadinanza,

10 quesiti sulla disciplina dei contratti di lavoro,

10 quesiti sul sistema di istruzione e formazione,

10 quesiti sulla regolamentazione del mercato del lavoro,

10 quesiti di economia aziendale.

Il tempo complessivo a disposizione è di 100 minuti. Durante il test non possono essere utilizzati dispositivi elettronici né supporti cartacei per la scrittura. Il giudizio sarà espresso in centesimi. Supereranno la prova i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100. Ogni candidato avrà 1 punto per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta non data e -0,4 punti per ogni risposta errata. I candidati idonei, ma che non riusciranno a rientrare tra i 3mila assunti, potranno essere chiamati successivamente a coprire eventuali posti vacanti.

I NAVIGATOR: LA SUDDIVISIONE PER REGIONI

Sarà la Campania la regione che potrà contare sul maggior numero di navigator: 471 in tutto, di cui 274 solo a Napoli. Al secondo posto ci sarà la Sicilia con 429 posti a disposizione, di cui 225 nelle due città più grandi: 125 a Palermo e 100 a Catania.

Un numero cospicuo di Navigator andrà anche in Lombardia (329, 76 a Milano) e nel Lazio (273, 195 nella provincia di Roma).

NAVIGATOR: ASSUNZIONE, CONTRATTO, STIPENDIO

I primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio e fino alla concorrenza dei posti disponibili verranno assunti da Anpal servizi entro metà luglio con un contratto di collaborazione che durerà fino al 30 aprile 2021. L’elenco sarà reso noto tra il 25 e il 26 giugno. Lo stipendio sarà pari a 27.338 euro lordi all’anno, cui si aggiungeranno 300 euro (sempre lordi) al mese, a titolo di rimborso forfettario per le spese di espletamento dell’incarico, viaggio, vitto e alloggio.

NAVIGATOR: COSA FANNO

“Il navigator – spiega la nota dell’ANPAL – sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi Spa ai centri per l’impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del reddito di cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai centri per l’impiego, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza”.

Prima di entrare in servizio, i navigator dovranno partecipare a tre meeting di orientamento. Successivamente sono previste due settimane di formazione e una formazione “continua on the job” al termine della quale è prevista una prova finale.