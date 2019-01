Con Trenitalia alla scoperta del patrimonio Unesco

Da oggi raggiungere in treno 33 dei 54 siti Unesco sarà molto più semplice grazie ai treni regionali di Trenitalia e ai travel book creati appositamente per spiegare come raggiungere le destinazioni prescelte. ‘Non muoviamo solo l’Italia, ma portiamo i turisti dall’estero a scoprire le destinazioni più belle del nostro Paese’ – Progetto di gemellaggio con la Cina

E’ stato presentato oggi a Roma il Travel Book dedicato ai 33 siti italiani Unesco, da Nord a Sud del Paese, raggiungibili in treno. Lo scopo primario è di promuovere e valorizzare i siti Unesco, per un turismo sempre più green e comodo. Cresce sempre di più l’apprezzamento delle persone in viaggio nel tempo libero verso i servizi offerti dalla società di trasporto del Gruppo FS Italiane.

Cos’è il Travel Book ‘Patrimonio Mondiale dell’Unesco’ di Trenitalia?

E’ un vero e proprio vademecum del viaggiatore, nonché guida dettagliata delle 33 bellezze Unesco presenti da Nord a Sud del Paese da scoprire grazie alla presenza di oltre 5mila collegamenti giornalieri del trasporto regionale e, degli oltre 280 servizi quotidiani effettuati con le Frecce. Dei 54 siti Unesco presenti nel territorio nazionale ben 33 possono essere raggiunti anche con i servizi regionali di Trenitalia. E’ un’occasione per vivere al meglio il tempo libero e incentivare un turismo sempre più sostenibile, comodo e sicuro, eliminando lo stress da traffico stradale arrivando direttamente nel cuore dei luoghi più incantevoli d’Italia. Il progetto editoriale presentato intende far conoscere e vivere alle persone tanti meravigliosi luoghi che si possono scoprire facilmente in treno, con una passeggiata di massimo 1,5/2 km dalla stazione, valorizzandoli in chiave di modalità green e conveniente. I travel book raccolgono cenni storici, curiosità, attrazioni, culture, prodotti tipici ed eventi particolari delle location trattate, oltre che il dettaglio sulla tratta ferroviaria interessata per sapere come raggiungere la destinazione scelta.

Il travel book è inoltre disponibile in formato sfogliabile sul sito web di Trenitalia. Ecco alcuni esempi di siti italiani patrimonio dell’Unesco raggiungibili con i treni regionali:

Veneto: Venezia e la sua laguna; Vicenza – le città e le ville palladiane del Veneto; Padova – l’orto botanico; Verona – la città; Le Dolomiti; Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino – Cerea e Peschiera del Garda

Toscana: Firenze – il centro storico; Firenze – Ville e giardini medicei in Toscana; Pisa – la Piazza del Duomo; Siena – il centro storico

Lazio: Roma – il centro storico; Tivoli – Villa d’Este

Sicilia: Val di noto – le città tardo barocche; Siracusa; Palermo arabo-normanna e la Cattedrale di Cefalù

Miglioramenti rispetto agli anni precedenti:

Il 2018 ha visto crescere dell’8% i viaggi nel tempo libero sui treni regionali rispetto all’anno precedente, portando a una quota del 29% le persone che si spostano per viaggi di piacere rispetto al totale dei viaggiatori. La spinta commerciale dell’iniziativa editoriale sarà data dalle agenzie di viaggio, attraverso iniziative che includono più di 6.500 punti vendita in Italia e oltre 18mila all’estero. Grazie ai mercati esteri si registra un incremento costante dei volumi di vendita, con quasi 8 milioni di turisti stranieri in visita nel nostro Paese che hanno viaggiato con Trenitalia nel corso del 2018, in crescita del 19% rispetto al 2017. Nel 2019 si registrano già segni di ulteriore crescita nel numero dei passeggeri dall’estero, per i quali sarà prevista la versione inglese dei travel book, per portare anche oltre confine la bellezza e il fascino di tutte le località italiane.

I rapporti tra Italia e Cina:

Serafino Lo Piano (Responsabile delle Vendite Internazionali e Charter della Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale di Trenitalia) ha spiegato che l’Italia è il primo paese con più siti Unesco e la Cina il secondo. E’ in corso un progetto di gemellaggio per ottenere una conoscenza reciproca delle civilizzazioni. Precedentemente i cinesi usavano principalmente il bus per i lunghi spostamenti. Ma ora il mercato cinese è in espansione: la popolazione cinese ha iniziato a muoversi in gruppo con il treno, infatti le vendite in Cina sono raddoppiate. Trenitalia ha ottenuto la certificazione ‘Welcome Chinese’ grazie ai servizi dedicati alla clientela cinese – tra cui informazioni a bordo treno, brochure in lingua cinese disponibili presso le principali stazioni AV, possibilità di prenotare un pasto tipico della cucina cinese.