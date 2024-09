Newlat Food approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024: marginalità in crescita e solida generazione di cassa

Newlat Food ha chiuso il primo semestre 2024 con ricavi di 370,1 milioni di euro, in calo del 10,4%, ma con un miglioramento dell’Ebitda margin al 10,6%. Nonostante la flessione, l’acquisizione di Princes Limited promette opportunità di crescita e ottimizzazione futura

Il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (“Newlat Food” o la “Società”), sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato ed approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024.

Relazione Finanziaria Semestrale

Nel primo semestre 2024, Newlat Food ha conseguito uno straordinario livello di marginalità ed una solida generazione di cassa.

I ricavi raggiungono Euro 370,1 milioni in diminuzione del 10,4% rispetto ad Euro 413,3 milioni nella prima metà del 2023. La contrazione è attribuibile ai forti effetti deflazionistici osservati nel primo semestre 2024 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

L’EBITDA consolidato si attesta ad Euro 39,3 milioni rispetto ad Euro 38,5 milioni nel primo semestre 2023, con un incremento della propria marginalità sul fatturato, pari al 10,6%, rispetto a quanto registrato nel corso dello stesso periodo del precedente esercizio (9,3% al 30 giugno 2023).

Il risultato operativo (EBIT) consolidato è pari ad Euro 20,6 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 23 milioni del primo semestre 2023.

Il risultato netto consolidato è pari a Euro 10 milioni. Escludendo gli effetti del provento da business combination registrati nel 2023, pari a Euro 1,7 milioni, il risultato netto risulta essere in aumento dell’11%.

Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: “Nonostante le sfide poste da un mercato altamente competitivo e un confronto con un primo semestre 2023 caratterizzato da una crescita straordinaria del 19,3%, trainata da un contesto inflazionistico senza precedenti, Newlat Food ha dimostrato un’elevata resilienza nel primo semestre del 2024. I ricavi si sono attestati a 370,1 milioni di Euro, registrando una flessione del 10,4%, principalmente attribuibile a un effetto deflazionistico sui prezzi di vendita medi.

È importante evidenziare, tuttavia, il significativo miglioramento della nostra marginalità: l’EBITDA si è attestato a 39,3 milioni di Euro, con un EBITDA margin del 10,6%, in aumento rispetto al 9,3% dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato riflette la nostra capacità di gestire con efficacia le pressioni di mercato e di ottimizzare l’efficienza operativa, migliorando i nostri margini nonostante un contesto macroeconomico complesso.

L’acquisizione di Princes Limited, completata il 30 luglio, segna l’inizio di una fase di forte espansione. Siamo determinati a massimizzare i benefici di questa integrazione attraverso un piano strategico ambizioso che, entro la fine dell’anno, punta a rafforzare ulteriormente i nostri margini e migliorare la posizione finanziaria netta, sostenuti da una solida generazione di cassa derivante dalle strategie implementate fin dall’inizio dell’anno.

Confidiamo che le azioni intraprese continuino a rafforzare la nostra posizione competitiva, consentendoci di perseguire i nostri obiettivi di crescita e di valorizzazione.”

Analisi dei ricavi consolidati

Nel primo semestre del 2024, Newlat Food ha realizzato ricavi consolidati pari a Euro 370,1 milioni, come di seguito suddivisi per linee di business:

I ricavi relativi al segmento Pasta risultano in diminuzione nel periodo in esame per un effetto combinato di una riduzione del prezzo medio di vendita e di un lieve decremento dei volumi di vendita in Germania e nei segmenti B2B e Private Labels.

I ricavi relativi al segmento Milk Products risultano essere in diminuzione per un effetto combinato di una riduzione del prezzo medio di vendita e di un lieve decremento dei volumi in Italia ed in particolare del latte fresco.

I ricavi relativi al segmento Bakery Products risultano essere in diminuzione per effetto combinato di uno spostamento di attività promozionali nel mese di luglio ed agosto (-3% effetto volumi) ed una riduzione del prezzo medio di vendita (-7% effetto prezzo) dovuto agli effetti deflazionistici registrati nel primo semestre 2024.

I ricavi relativi al segmento Dairy Products risultano essere in netto aumento come conseguenza di un incremento dei volumi di vendita (+10% rispetto ai volumi registrati al 30 giugno 2023) e di un incremento del prezzo medio di vendita (+3% rispetto al prezzo medio di vendita al 30 giugno 2023).

I ricavi relativi al segmento Special Products risultano essere in diminuzione, come conseguenza di un decremento dei volumi di vendita legato agli investimenti effettuati presso lo stabilimento di Ozzano Taro non ancora conclusi al 30 giugno 2024.

I ricavi relativi al segmento Instant noodles & bakery mixesrisultano essere in diminuzione per un effetto combinato di una riduzione del prezzo medio di vendita e di un lieve decremento dei volumi in Regno Unito e nel segmento Grande Distribuzione Organizzata e Private Labels.

I ricavi relativi al segmento Altri prodotti risultano essere in linea con il precedente periodo.

I ricavi relativi al canale Grande Distribuzione Organizzataregistrano un decremento per effetto di una flessione del fatturato nei segmenti Pasta, Milk e Instant Noodles.

I ricavi relativi al canale B2B partners registrano un decremento per effetto di una flessione del fatturato nei segmenti Pasta, Bakery e Special Products.

I ricavi relativi al canale Normal trade registrano un decremento per effetto di una flessione del fatturato nel segmento Milk.

I ricavi relativi al canale Private labels registrano un decremento per effetto di una flessione dei ricavi nei diversi comparti in cui opera il Gruppo.

I ricavi relativi al canale Food services sono sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del precedente esercizio.

I ricavi relativi all’Italia diminuiscono, principalmente per effetto di un decremento del fatturato nei settori Pasta, Milk e Bakery.

I ricavi relativi alla Germania diminuiscono, per effetto combinato di un decremento del fatturato nel settore Pasta parzialmente compensato da un aumento nel settore Dairy.

I ricavi relativi al Regno Unito diminuiscono, per effetto di un decremento del fatturato principalmente nel settore Instant Noodles.

I ricavi relativi agli Altri Paesi diminuiscono per effetto di un decremento del fatturato nelle principali business unit in cui opera il Gruppo.

Analisi della Posizione Finanziaria Netta

Il debito finanziario netto al 30 giugno 2024 è pari ad Euro 42,6 milioni, in netto miglioramento rispetto ad Euro 74,3 milioni al 31 dicembre 2023, grazie alla capacità del Gruppo Newlat di generare flussi di cassa dall’attività operativa. Al netto degli effetti contabili IFRS 16 di leasing, la posizione finanziaria netta è pari ad Euro 1,5 milioni rispetto ad Euro 29,5 milioni del 31 dicembre 2023.

Net debt/EBITDA ratio in netto miglioramento e pari a 0,59 rispetto a 1,03 a fine dicembre 2023. Gearing ratio pari a 0,22 rispetto a 0,43 di fine 2023.

Azioni proprie

In forza dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, deliberata dall’Assemblea degli azionisti della Società del 29 aprile 2024, Newlat Food alla data del 30 giugno 2024 deteneva n. 900.690 azioni proprie.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del primo semestre 2024

In data 30 luglio 2024 si sono perfezionate tutte le condizioni sospensive previste dall’accordo per l’acquisto della Princes Limited e pertanto la Società ha acquistato l’intero capitale sociale. Con il perfezionamento dell’accordo Newlat Group ha ceduto nr 9.319.841 di azioni della società, rappresentante il 21,2% del capitale della società, a Mitsubishi Corporation dietro pagamento di circa 58 milioni di Euro.

Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione, dietro parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha deliberato la vendita di n. 919.841 azioni proprie alla controllante Newlat Group SA per un controvalore pari ad Euro 11.222.060.

Evoluzione prevedibile della gestione

L’acquisizione di Princes permetterà al Gruppo di ottenere economie di scale e sinergie economiche e consolidare gli ottimi risultati conseguiti nel corso del primo semestre 2024 nonostante un quadro internazionale che rimane molto complesso.

Dal primo giorno di integrazione tra Princes e Newlat Food, sono stati già registrati significativi miglioramenti nel capitale circolante e nelle sinergie di approvvigionamento, evidenziando chiare opportunità di crescita dei ricavi. L’allineamento delle condizioni di pagamento dei fornitori con il resto del Gruppo ha comportato, già da un primo esame, una riduzione di 6 giorni nel ciclo dei crediti commerciali, ottimizzando la gestione del working capital.

Sul fronte procurement, sono in corso analisi sulle opportunità di approvvigionamento su tutto il portafoglio prodotti, dove il Gruppo ha già ottenuto miglioramenti significativi sulle condizioni di acquisto. Inoltre, si sta già lavorando ad un piano che produrrà un’efficienza operativa con conseguente significativa riduzione dei i costi.

Le sinergie di ricavo potranno già mostrare, nel breve termine, risultati tangibili con il lancio di nuove linee di tonno e pomodori nei mercati di Italia e Germania, mentre si esplorano ulteriori opportunità di innovazione sfruttando le capacità produttive di Symington’s e degli impianti di Princes nel Regno Unito. Questi sviluppi consolidano le basi per un miglioramento dei margini e una robusta generazione di cassa nel medio termine.

La posizione finanziaria netta proforma consolidata si attesta a Euro 444,2 milioni. Escludendo gli effetti dell’IFRS 16, la PFN risulta essere pari a Euro 354,2 milioni. Tale importo esclude lo shareholder loan subordinato di Euro 200 milioni di Newlat Group.

Sulla base degli indicatori disponibili, il Gruppo prevede un fatturatoper l’intero esercizio, su base comparabile, sostanzialmente stabile, e sul piano della marginalità il Gruppo ha come obiettivo di migliorare le performance registrate nel corso del 2023 ed in questo primo semestre del 2024.

Il Gruppo continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi ed alla gestione finanziaria, al fine di massimizzare la generazione di free cash flow da destinare sia alla crescita organica per via esterna che alla remunerazione degli Azionisti anche in considerazione della recente acquisizione del Gruppo Princes Limited.

Conference call sui risultati del primo semestre 2024 del gruppo Newlat Food

I risultati del Gruppo Newlat Food relativi ai primi sei mesi 2024 saranno illustrati in lingua inglese durante la conference call che si terrà il 10 settembre alle ore 11:00 (CEST). Per partecipare alla conference call (Meeting ID: 2366 466 8742 Password: ZSzXiEUA276 ; 97994382 da telefoni e sistemi video) è necessario collegarsi, almeno 10 minuti prima dell’inizio, ai seguenti numeri: (i) per l’Italia: +39-069-974-8087; (ii) per il Regno Unito: +44-20-7660-8149; (iii) per la Germania: +49-619-67819736; (iv) per la Francia: +33-1-7091-8646; (v) per la Svizzera: +41-2256-75905; (vi) per la Spagna: +34-91215-8236; oppure – per seguire la presentazione in diretta – connettersi al seguente link: https://newlatfoodspa.my.webex.com/newlatfoodspa.my/j.php?MTID=mee331b7810d0ab4f1705af9aa249ff1d

La presentazione sarà disponibile sul sito internet della Società (www.newlat.it) e nel sistema di stoccaggio (www.emarketstorage.com) circa mezz’ora prima dell’inizio della conference call. Sempre sul sito della Società sarà disponibile la registrazione in file MP3 a partire dall’11 settembre 2024.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rocco Sergi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.newlat.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Il documento “Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024” è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale. Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce e alimenti in scatola, oli alimentari, piatti pronti e prodotti speciali come alimenti per la nutrizione infantile e per il benessere.

Con una presenza consolidata in 4 mercati chiave e un export verso oltre 60 paesi, Newlat serve più di 30.000 clienti tra i più importanti retailer d’Europa. Nel 2023, il Gruppo ha generato ricavi proforma per 2,8 miliardi di euro, grazie a una forza lavoro di oltre 8.800 dipendenti e 31 stabilimenti distribuiti in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Mauritius.

Newlat Food, con la sua solida rete di produzione e distribuzione, è una delle principali realtà nel settore agroalimentare europeo, con un chiaro focus su innovazione e qualità.

Per ulteriori informazioni visitare i siti web: www.newlat.it e www.princesgroup.com.