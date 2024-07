Generali Italia: DAS al fianco delle imprese per la tutela legale

Al via la nuova soluzione “DAS Tutela Aziende” dedicata al mondo delle aziende e delle strutture alberghiere

Verona. Oggi, in Italia, le imprese che dichiarano di aver avuto esigenze di natura legale sono circa il 55% e una azienda su due, negli ultimi due anni, ha avuto un problema legale che avrebbe potuto risolvere con una soluzione assicurativa dedicata. Per rispondere in maniera concreta a questa necessità, DAS, la compagnia del Gruppo Generali specializzata nella Tutela Legale e punto di riferimento per il mercato italiano, lancia “DAS Tutela Aziende”, l’evoluzione dell’offerta assicurativa rivolta alle imprese. La soluzione si estende anche alle strutture alberghiere e si arricchisce di nuove garanzie ed estensioni, come la tutela penale in tutto il mondo.

“DAS Tutela Aziende è la nostra migliore soluzione assicurativa di tutela legale per le imprese, costruita con la collaborazione della rete distributiva e ascoltando le aspettative e le esigenze degli imprenditori – ha dichiarato Samuele Marconcini, General Manager di DAS. – Con questo prodotto ogni azienda può trovare una risposta efficace alla gestione dei propri rischi legali e tenere al riparo il proprio business da inconvenienti che possono avere impatti negativi dal punto di vista finanziario e reputazionale. Siamo certi che la nuova soluzione sarà accolta dal mercato con grande soddisfazione e diventerà un nuovo benchmark di riferimento per la tutela legale”.

Das: protezione legale su misura per le imprese

DAS Tutela Aziende propone un’offerta modulare con diversi strumenti di protezione sia dai rischi legali che possono gravare sulle imprese, sia su altri soggetti, quali il legale rappresentante, i dipendenti, gli eventuali familiari collaboratori e soci lavoratori. Tra questi, la copertura retroattiva per i procedimenti penali, l’estensione territoriale della garanzia recupero crediti, contestati e non, con validità ampliata a tutto il mondo e la tutela nei procedimenti davanti al TAR per gare pubbliche di appalto. Una caratteristica distintiva è la disponibilità di massimali che coprono le spese legali, peritali, investigative e processuali fino a 100.000 euro per sinistro e ampliabili fino a 200.000 euro per la difesa penale.

Con questa soluzione l’azienda può anche usufruire di alcune coperture di perdite pecuniarie dedicate a specifici eventi, come ad esempio la rimozione dal web di contenuti lesivi della reputazione pubblicati a seguito di attacco informatico, furto d’identità o procedimento penale o amministrativo, offrendo altresì la consulenza per implementare o revisionare la privacy policy, la cookie policy e l’informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web aziendali.

Infine, la soluzione comprende anche “ConsulDAS”, il servizio di consulenza legale telefonica per un parere legale alle aziende nell’ambito delle materie in copertura. A tutti i dipendenti vengono inoltre offerte consulenze legali in ambito vita privata e circolazione e servizi di assistenza in caso di infortunio o malattia, con consulto medico e prestazioni a domicilio post ricovero.

DAS è il più importante brand internazionale nelle assicurazioni di tutela legale. In Italia la Società è attiva dal 1959, ha la propria sede a Verona e rappresenta la prima Compagnia specializzata a livello nazionale. La solidità di DAS è rafforzata dall’appartenenza a due importanti realtà assicurative: Generali ed Ergo (Munich Re). La mission di DAS è garantire un accesso alla giustizia efficace, veloce e alla portata di tutti, attraverso una crescita sostenibile.

