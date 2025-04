Fra Unione Industriali Torino e Città Metropolitana di Torino un accordo di collaborazione per la diffusione della cultura europea sul territorio

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso dall’Unione Industriali Torino.

L’accordo, sottoscritto per la Città Metropolitana dalla consigliera delegata allo sviluppo economico Sonia Cambursano e dalla vicepresidente dell’Unione Industriali Torino con delega all’Europa, Gabriella Marchioni Bocca, prevede un impegno congiunto delle due organizzazioni per avvicinare imprese e cittadini, in particolare i giovani, alle materie e agli argomenti propri delle istituzioni dell’Unione Europea, nell’intento di diffondere maggior consapevolezza sul ruolo delle stesse e di promuovere le opportunità di sviluppo.



Sulla base dell’accordo, al di là della condivisione di contributi informativi con cui alimentare gli strumenti di comunicazione che l’associazione confindustriale veicola ai propri iscritti – a partire dalla newsletter periodica Torino chiama Bruxelles – le parti assumono l’impegno a dare visibilità alle occasioni di mobilità europea per studio, formazione e lavoro, nonché a strutturare un programma di seminari e incontri per stimolare l’interesse e il confronto su questioni europee d’attualità, nell’ottica della creazione di reti e collaborazioni capaci di generare specifiche progettualità comuni.

Come spiega la vicepresidente Gabriella Marchioni Bocca: «Rafforzare la nostra identità europea appare ancor più importante proprio in un momento storico come l’attuale, in cui, dinanzi alle politiche di protezionismo economico attuate dall’amministrazione statunitense, diventa prioritario affermare con determinazione il ruolo dell’Unione dei 27. In tal senso, un coinvolgimento attivo delle imprese e dei cittadini è imprescindibile e la collaborazione con la Città Metropolitana va in questa direzione: un passo per condurre il tessuto economico e sociale torinese verso una dimensione europea sempre più strategica».

«La Città metropolitana di Torino attraverso l’attività del proprio centro Europe Direct persegue proprio lo scopo di diffondere la comunicazione sulle opportunità fornite dall’Unione Europa a diversi target, dai giovani alle Amministrazioni locali, senza trascurare il mondo delle imprese – commenta Sonia Cambursano – più che mai in frangenti come questo in cui siamo chiamati a fare rete e squadra”.