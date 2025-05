Cambio ai vertici di Cdp Venture Capital: Italian Tech Alliance e InnovUp auspicano una scelta in tempi rapidi e nel segno della continuità

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato congiunto di Italian Tech Alliance e InnovUp:

Italian Tech Alliance, l’associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione e delle startup e PMI innovative italiane e InnovUp, l’associazione no profit che riunisce e rappresenta la filiera italiana dell’innovazione – Startup, Scaleup, PMI innovative, Centri di innovazione, Abilitatori e Corporate – si congratulano con Agostino Scornajenchi per la nomina ad Amministratore Delegato di Snam, e lo ringraziano per il lavoro svolto nei diciotto mesi alla guida di CDP Venture Capital.

Le Associazioni auspicano che la scelta del suo successore avvenga con tempestività, nel segno della continuità e valorizzando professionalità di comprovata esperienza nel settore, così da garantire stabilità e visione strategica a un comparto cruciale per la crescita dell’economia italiana.

“Italian Tech Alliance ringrazia Agostino Scornajenchi e gli augura il meglio, commenta Francesco Cerruti, Direttore Generale di Italian Tech Alliance, L’aspettativa a questo punto è che vengano prese in breve tempo decisioni sulla nomina del nuovo Amministratore Delegato di CDP Venture Capital, in modo tale da poter assicurare continuità con il lavoro fatto in questi anni, e soprattutto che la scelta del nuovo AD si orienti su una figura che già conosca il settore e le sue peculiarità. Questo aspetto è particolarmente importante considerando come l’avvicendamento stia realizzandosi di fatto a metà di un mandato cruciale per l’ente e per tutto l’ecosistema dell’innovazione, il cui ruolo centrale per lo sviluppo del Paese è unanimemente riconosciuto. Ciò che va in primo luogo evitato è il ripresentarsi del blocco fattuale delle attività cui abbiamo assistito nei mesi precedenti alla nomina di Scornajenchi. Riteniamo inoltre che l’obiettivo di medio periodo sia l’allineamento alle best practices di soggetti analoghi a CDP Venture Capital in altri Paesi europei, nei quali il management rimane invariato per svariati anni, in una dinamica che permette naturalmente la creazione di maggiore armonia con le tempistiche del mercato”.

“A nome del Consiglio di InnovUp e di tutta l’Associazione, desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Amministratore Delegato uscente Agostino Scornajenchi per il lavoro svolto dal settembre 2023 alla guida di CDP Venture Capital” afferma Chiara Petrioli, Presidente di InnovUp. “Il suo impegno, insieme a quello del Consiglio di amministrazione, ha contribuito in modo significativo al rafforzamento del mercato italiano del venture capital, che ha raggiunto investimenti pari a 1,9 miliardi di euro, consolidando un percorso di crescita e credibilità. Tuttavia, la strada per competere a livello internazionale è ancora lunga. In questo momento di transizione, è fondamentale che la nuova guida venga individuata nel segno della continuità e della competenza. L’ecosistema italiano dell’innovazione ha oggi più che mai bisogno di solidità, visione e tempestività. Auspichiamo che la nuova leadership valorizzi quanto costruito, anche grazie una profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale che CDP Venture Capital ha contribuito a sostenere e sviluppare. InnovUp conferma la propria piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione con la futura governance, nella convinzione che un approccio condiviso, basato su fiducia e competenza, possa rafforzare ulteriormente il ruolo del venture capital come leva strategica per la competitività del Paese. Insieme possiamo continuare a far crescere una filiera dell’innovazione dinamica, inclusiva e capace di generare valore per l’economia nazionale.”

Le due Associazioni continueranno ad assicurare massima collaborazione a CDP Venture Capital, con l’obiettivo comune di contribuire negli anni a venire all’accelerazione dello sviluppo delle imprese innovative italiane, contribuendo per tale via in maniera tangibile alla crescita dell’economia italiana.

Italian Tech Alliance – già VC Hub Italia – è l’associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione (business angel, family office e corporate) e delle startup e PMI innovative italiane. È stata fondata nel 2019 dai gestori dei principali fondi di venture capital attivi in Italia e oggi conta oltre 60 soci investitori, oltre 140 tra le principali startup e imprese innovative italiane e 26 soci sostenitori. Gli investitori di Italian Tech Alliance gestiscono asset per circa 1,3 miliardi di euro e hanno investito in oltre 250 startup italiane ad alto potenziale di crescita e a forte contenuto tecnologico. Uno degli obiettivi dell’associazione è fare in modo che le imprese innovative possano dare un contributo significativo alla crescita del nostro Paese, anche attraverso una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica italiana sui temi dell’innovazione e dello sviluppo.

InnovUp – Italian Innovation & Start Up Ecosystem

InnovUp è l’associazione no profit e super partes che dal 2012 rappresenta e unisce la filiera dell’innovazione italiana: Startup, Scaleup, PMI innovative, Centri di innovazione, incubatori, acceleratori, parchi scientifici e tecnologici, startup studio/venture builder, piattaforme di crowdfunding, studi professionali, società di consulenza e corporate. InnovUp lavora per rafforzare e promuovere l’ecosistema dell’imprenditorialità innovativa italiana attraverso 3 aree di attività principali: Advocacy (gruppi di lavoro, position paper, audizioni parlamentari e interlocuzioni ministeriali per promuovere una normativa favorevole allo sviluppo delle imprese innovative), Networking (tavoli di categoria, chat associative, eventi, matching e roadshow per connettere i player del settore), Knowledge (osservatori, report, survey, webinar, newsletter e academy per far crescere la conoscenza dell’ecosistema, nel contesto nazionale e internazionale). InnovUp è referente italiano di IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), ESN (European Startup Network), EBN (European Business and Innovation Centre Network), EBAN (European Business Angels Network), AFS (Allied for Startups), EuroCrowd e ESNA (European Startup Nations Alliance).

