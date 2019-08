Commissione Ue: ecco i 25 candidati alla corte di Ursula

A parte Italia e Francia (e naturalmente Gran Bretagna), gli altri Paesi Ue hanno inviato a Bruxelles i propri candidati per la Commissione che entrerà in carica dal primo novembre: ecco chi sono

La squadra di Ursula von der Leyen è quasi completa. Ad eccezione di Italia e Francia, infatti, gli altri Paesi dell’Ue hanno inviato a Bruxelles i candidati per la Commissione che entrerà in carica dal primo novembre. La presidente ha già iniziato i primi colloqui di valutazione e attorno a metà settembre presenterà una lista di nomi al Parlamento Ue.

Entro la prima settimana di ottobre arriverà invece la valutazione delle commissioni parlamentari: per l’approvazione serve il via libera dei capigruppo o di due terzi dei componenti delle commissioni (in caso di bocciatura in prima istanza è possibile anche una seconda audizione).

Il voto definitivo sulla Commissione nel suo insieme spetterà all’assemblea plenaria dell’Europarlamento, che si esprimerà verosimilmente il 22 o 23 ottobre.

L’Italia ha ancora pochi giorni per decidere chi sarà il suo candidato. Al momento, i nomi più probabili sono quelli di Paolo Gentiloni, Piercarlo Padoan e Roberto Gualtieri.

Ecco la lista dei politici candidati dagli altri Paesi:

Austria : Johannes Hahn (Ppe);

: Johannes Hahn (Ppe); Belgio : Didier Reynders (Renew Europe);

: Didier Reynders (Renew Europe); Bulgaria : Maryia Gabriel (Ppe);

: Maryia Gabriel (Ppe); Croazia : Dubravka Suica (Ppe);

: Dubravka Suica (Ppe); Cipro : Stella Kyriakides (Ppe);

: Stella Kyriakides (Ppe); Danimarca : Margrethe Vestager (Renew Europe);

: Margrethe Vestager (Renew Europe); Estonia : Kadri Simson (Renew Europe);

: Kadri Simson (Renew Europe); Finlandia : Jutta Urpilinen (S&D);

: Jutta Urpilinen (S&D); Grecia : Margaritis Schinas (Ppe);

: Margaritis Schinas (Ppe); Irlanda : Phil Hogan (Ppe);

: Phil Hogan (Ppe); Lettonia : Vladis Dombrovskis (Ppe);

: Vladis Dombrovskis (Ppe); Lituania : Virginijus Sinkevicius (Verdi);

: Virginijus Sinkevicius (Verdi); Lussemburgo : Nicolas Schmit (S&D);

: Nicolas Schmit (S&D); Malta : Helena Dalli (S&D);

: Helena Dalli (S&D); Olanda : Frans Timmermans (S&D);

: Frans Timmermans (S&D); Polonia : Krzysztof Szczereski, indicato in prima battuta, dovrebbe essere sostituito da Janusz Wojciechowski (conservatore);

: Krzysztof Szczereski, indicato in prima battuta, dovrebbe essere sostituito da Janusz Wojciechowski (conservatore); Portogallo : Elisa Ferreira (S&D);

: Elisa Ferreira (S&D); Repubblica Ceca : Vera Jourova (Renew Europe);

: Vera Jourova (Renew Europe); Romania : Dan Nica o Rovana Plumb (S&D);

: Dan Nica o Rovana Plumb (S&D); Slovacchia : Marcos Sefcovic (S&D);

: Marcos Sefcovic (S&D); Slovenia : Janez Lenarcic (indipendente);

: Janez Lenarcic (indipendente); Spagna : Josep Borrell (S&D);

: Josep Borrell (S&D); Svezia : Ylva Johansson (S&D);

: Ylva Johansson (S&D); Ungheria: Laszlo Trocsanyi (Ppe).

In vista della Brexit, prevista per il 31 ottobre, la Gran Bretagna non ha indicato alcun candidato alla Commissione.

I vicepresidenti del nuovo esecutivo saranno quasi certamente Timmermans e Vestager, mentre Borrell prenderà il posto di Mogherini come Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione.