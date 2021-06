Come il digital marketing può rivoluzionare un sito e-commerce

Con l’avvento della pandemia e le nuove sfide nel mercato digitale non basta più sviluppare siti web e gestire i diversi canali. Per avere un sito e-commerce di successo è necessaria una strategia di marketing digitale performante al fine di acquisire e fidelizzare il proprio pubblico

Non basta più essere online, ma bisogna essere visibili. L’avvento di internet, il commercio elettronico e la diffusione dei social network hanno radicalmente cambiato la nostra vita e soprattutto il modo di vendere e fare acquisti. Per questo è necessario tenere il passo con le nuove tendenze ed elaborare strategie di marketing sempre innovative e competitive. Non valgono più le regole del marketing tradizionale, incentrato sull’azienda e sui suoi prodotti e servizi, ma quelle del marketing digitale, incentrato sui clienti e sulle loro esperienze, ormai indispensabile per supportare qualsiasi strategia di vendita: specie quella dei siti e-commerce.

Anche la pandemia ha fatto la sua parte: con il lockdown e le restrizioni sempre più persone hanno imparato ad utilizzare il web e i servizi online, soprattutto in termini di acquisti. Tutto ciò si è tradotto in un forte squilibrio concorrenziale tra i negozi offline e quelli online. Per questo anche le piccole attività devono cavalcare l’onda della digitalizzazione perché l’e-commerce nel futuro è destinato ad essere uno dei settori trainanti dell’economia.

Tutto ormai ruota intorno al web. Aprire un e-commerce non significa costruire il sito, inserire prodotti e prezzi o intercettare passivamente i clienti. Per avere successo bisogna avere una piattaforma funzionante, centrata sul target e lavorare sulle esigenze degli utenti e migliorare la loro esperienza (Customer Experience), mettendoli sempre in primo piano e sviluppando una relazione profonda e personalizzata attraverso l’adozione di strategie che sappiano integrare pubblicità, comunicazione e misurazione dei risultati. Adottare una politica multicanale che comprenda lo shop online, i social e l’e-mail marketing è la via per ottenere un sito di successo.

Spesso pur di risparmiare si evita di affidarsi ad una agenzia di marketing per la gestione del proprio sito. Poi non si vende nulla. Perché? La concorrenza è talmente alta che per essere competitivi bisogna conoscere e disporre di tutti gli strumenti digitali. Innanzitutto, analisi di mercato, ottimizzazione del sito, social media marketing, digital mobile marketing e campagne pubblicitarie.

Dunque, il digital marketing e l’e-commerce sono strettamente legati. Ma in che modo? I siti di commercio elettronico utilizzano tutti i canali digitali per promuovere i propri prodotti e aumentare la propria attività. Il marketing applicato all’e-commerce utilizza i principi del marketing digitale e inbound per convertire i leads generation in clienti.

Ma quali sono le principali strategie marketing digitali applicabili all’e-commerce? Una piattaforma trasparente, pubblicità accattivante e sistemi di pagamento affidabili ma anche affidarsi a modelli di indagini e a strumenti per misurare i dati sono tutti elementi che devono essere inclusi in una strategia di marketing digitale di successo. Inoltre, non esistono orari su Internet: la maggiore tendenza a fare shopping online nelle ore notturne richiede un servizio clienti sempre attivo, in grado di rispondere in breve tempo alle richieste degli utenti.

Il sito deve essere mobile-friendly. Uno dei principali errori è dimenticarsi che gli utenti accedono al sito attraverso gli smartphone, oramai il prolungamento del nostro braccio. Il traffico generato tramite questi dispositivi è sempre maggiore, per questo bisogna creare l’esperienza dell’utente da un punto di vista “Mobile first”, anche perché Google ha smesso di indicizzare i siti che non lo sono.

E per renderlo visibile? Qui entra in gioco l’attività di SEM (Search Engine Marketing) che può essere suddivisa in due gruppi: la SEA(Search Engine Advertising) e la SEO (Search Engine Optimazation). La prima è un’attività a pagamento più immediata e con risultati misurabili nel breve periodo. Mentre la seconda è gratuita e riguarda il posizionamento che si ottiene tramite attività di ricerca, analisi delle parole chiave e copywriting SEO frendly. Tuttavia, per ottenere risultati ci possono volere mesi. Ma prima di tutto non si deve trascurare il Content Marketing. Creare contenuti di buona qualità consente di aumentare le vendite, attirare utenti e lavorare sulla brand awareness.

Nel mondo attuale non esiste un sito e-commerce senza la sponsorizzazione sui social media: Facebook, Instagram, Tik Tok, Linkedn Twitter, YouTube e così via. Tutti le sanno usare ma pochi sanno farlo nel modo giusto. Sviluppare un piano strategico di social media marketing permetterà all’azienda di farsi notare e di distinguersi in mezzo al mare digitale. Riuscire a fare visual storytelling non è facile, per questo ci si può rivolgere a degli specialisti: gli influencer marketing.

Se ci si vuole posizione per parole chiave informative, allora una strategia di Comment Marketing è fondamentale, ossia la stesura, l’ottimizzazione e la gestione dei commenti presenti su Internet. Il tutto deve essere studiato strategicamente per arrivare a promuovere in modo intelligente il proprio sito. Mentre la scheda prodotto e la categoria si posizionano per le ricerche commerciali e transazionali, dando informazioni dettagliate e puntuali sugli articoli che il sito vende.

Una volta che si è riusciti a portare gli utenti sul proprio sito serve una lista di contatti per e-mail marketing così da trasformare il visitatore in lead qualificato. La vendita sull’e-commerce non si può limitare al concetto di transazione o vendita ma bisogna coltivare il contatto attraverso l’ottimizzazione del Customer Relationship Management (CRM).

Evitare carrelli abbandonati. La maggior parte degli utenti che interrompe una procedura di acquisto lo fa per gli alti costi di spedizione. Quando il consumatore scopre “l’inganno” interrompe la transazione e abbandona il sito. Per risolvere questo problema la trasparenza e l’onestà fin da subito sono le migliori armi per fidelizzare un cliente.

Anche l’occhio vuole la sua parte. Un design curato e fruibile migliora la navigazione degli utenti aumentando il loro tempo di permanenza sul sito. Oggi, il successo di un sito e-commerce è strettamente legato all’esperienza dell’utente. Difatti, le recensioni sono la prima fonte di informazioni da consultare per un possibile acquirente. Perciò bisogna lavorare su quelle buone e soddisfare il più possibile i clienti.Nell’oceano di Internet si può nuotare o affogare. Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione sui mercati e sul contesto competitivo…Sicuramente una buona strategia di digital marketing è il cuore pulsante di un sito e-commerce di successo.