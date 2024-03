Collezionismo e Formula 1: in asta orologi dalla collezione di Michael Schumacher

In occasione del 30° anniversario della prima vittoria del campionato piloti di Formula 1 di Michael Schumacher nel 1994, Christie’s presenta orologi selezionati dalla collezione privata di uno dei piloti di maggior successo nella storia della F1

L’asta Christie’s di orologi rari del 13 maggio 2024, che si terrà al Four Seasons Hotel des Bergues di Ginevra, includerà una sezione dedicata agli orologi di Michael Schumacher, evidenziando i momenti chiave della carriera dello sfortunato campionissimo tedesco e dimostrando la qualità unica di questa collezione.

Il cronografo Audemars Piguet Royal Oak in offerta è particolarmente degno di nota, essendo stato commissionato come regalo al sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher da Jean Todt, il suo primo mentore alla Ferrari, per commemorare le allora 6 vittorie in F1 ottenute da Schumacher. . Il quadrante personalizzato presenta il famoso emblema del cavallino rampante della Ferrari sul quadrante secondario dei secondi, il numero “1” nel contatore dei 30 minuti circondato da 6 stelle che rappresentano le 6 vittorie nel Campionato del Mondo di Michael Schumacher tra il 1994 e il 2003, mentre nel contatore delle 12 ore È raffigurato il casco da corsa rosso di Schumacher. Questo cimelio incredibilmente personale della F1 reca anche una dedica regalo personale incisa sul retro della custodia che ricorda le sei vittorie ottenute nel Campionato del mondo di F1. Questo cronografo Royal Oak in oro bianco è un trofeo definitivo per i collezionisti AP e per i fan della Formula 1 e sarà un’opportunità irripetibile di possedere uno dei cronografi Royal Oak individuali più distintivi con una straordinaria provenienza diretta e storica.

Un altro pezzo molto personale di cimelio della Formula 1, è un F.P. Orologio Journe Vagabondage modello 1, risalente al 2004 circa, caratterizzato da un quadrante su misura e con una dedica regalo personale incisa sul movimento in oro 18 carati. Lo splendido quadrante rosso cattura immediatamente l’attenzione: attorno alla sua circonferenza ci sono simboli che rappresentano le sette vittorie di Michael Schumacher nel Campionato del Mondo di F1 ottenute fino al 2004 e include il casco da corsa di Schumacher insieme all’emblema Ferrari. L’origine e la storia dell’orologio da polso “Vagabondage” sono affascinanti. Già nel 1997, François-Paul Journe aveva realizzato un orologio da polso automatico unico chiamato “Carpe Diem” con ore saltanti vaganti attorno a un bilanciere centrale visibile. Tuttavia, il catalizzatore per la produzione in serie di un orologio simile, fu la richiesta di fornire un orologio unico da vendere a beneficio della Fondazione ICM nel 2003. Ora battezzato “Vagabondage” in omaggio alla sua indicazione delle ore vaganti, l’orologio la prima serie commerciale di orologi da polso è stata prodotta a partire dal 2006.

Nota biografica su Michael Schumacher

Schumacher ha fatto il suo debutto in Formula 1 con il team Jordan al Gran Premio del Belgio nel 1991 e ha vinto il suo primo campionato piloti nel 1994 guidando per la Benetton. Dopo essere passato al team Ferrari nel 1996, Schumacher vinse cinque titoli consecutivi dal 2000 al 2004, inclusi un sesto e un settimo titolo senza precedenti, battendo diversi record. Schumacher si ritirò dallo sport alla fine del 2006, anche se in seguito fece un breve ritorno con la Mercedes dal 2010 al 2012. Forse meno noto è che Michael Schumacher, in collaborazione con i caschi Schuberth, ha contribuito a sviluppare il primo casco in polimero leggero rinforzato con fibra di carbonio per i piloti da corsa. Nel 2004, un prototipo è stato testato pubblicamente venendo investito da un carro armato; è sopravvissuto intatto. Il casco manteneva fresco il conducente incanalando il flusso d’aria diretto attraverso cinquanta fori. Schumacher è stato ambasciatore speciale presso l’UNESCO e ha donato all’organizzazione mentre altre opere di beneficenza e filantropiche includevano la costruzione di una scuola per bambini poveri e svantaggiati e il miglioramento dell’area a Dakar, in Senegal, il sostegno a un ospedale per i bambini vittime dell’assedio a Sarajevo, specializzato nella cura degli amputati – a Lima, in Perù, ha finanziato il Palazzo dei Poveri, un centro per aiutare i bambini di strada senza casa. Schumacher ha anche donato 10 milioni di dollari per gli aiuti dopo il terremoto nell’Oceano Indiano del 2004, superando quello di molte aziende mondiali e persino di alcuni paesi. Dal 2002 al 2006 ha donato altri milioni a vari enti di beneficenza. Schumacher ha anche dato sostegno ad altre campagne, come Make Roads Safe, per riconoscere le morti stradali a livello globale come un importante problema sanitario globale. Nel 2017 la sua famiglia ha fondato la Keep Fighting Foundation per continuare l’opera di beneficenza che è sempre stata così importante per lui. In una carriera durata tre decenni, Michael Schumacher è chiaramente uno dei piloti di maggior successo nella storia della Formula 1 ed è stato descritto come “il pilota di Formula 1 più completo di sempre“, lasciando un’impressione indelebile in questo sport.

Date di anteprima per gli orologi rari, inclusi gli orologi della collezione Michael Schumacher