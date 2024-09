Collezione Sydell Miller, si prevede che la vendita da Sotheby’s possa superare i 200 milioni di dollari

A novembre la straordinaria collezione di Miller sarà al centro della scena a New York. Con capolavori dell’arte moderna e contemporanea, la collezione unisce le migliori opere come Monet, Picasso, Kandinsky, Klein, Matisse e Les Lalannes

Con opere d’arte fondamentali di Monet, Picasso, Kandinsky, Klein, Matisse, Les Lalannes e altri,

si prevede di raggiungere in asta da Sotheby’s circa 200 milioni di dollari. Le vendite saranno precedute da una serie di mostre curate a Londra, Parigi, Hong Kong, Taipei e Los Angeles. Un’ulteriore selezione di opere in mostra al completo verrà presentata l’ampiezza delle attività collezionistiche di Miller in tre vendite online dedicate. La prima vendita online celebra l’occhio attento di Miller per la moda, seguito da un asta che celebra l’ampia gamma di prodotti della collezione “objets d’art”, e un altro con mobili pregiati, arte decorativa e argento. Il gusto impeccabile di Miller.

La storia di Miller

La sua storia inizia sul serio alla fine degli anni ’50, quando Sydell Lubin sedeva sulla poltrona del giovane stilista e proprietario del salone Arnold Miller per un appuntamento dal parrucchiere. Un Arnold innamorato le ha chiesto di uscire con lei e quando lei ha chiesto “quale notte”, la sua risposta è stata semplicemente “tutte”. Una settimana e una vorticosa successione di appuntamenti dopo, si fidanzarono. Insieme hanno creato Ardell, introducendo le ciglia come servizio professionale in un salone, e in seguito hanno co-fondato Matrix Essentials nel 1980, l’azienda di saloni professionali più innovativa e il più grande produttore di capelli professionali e prodotti di bellezza. Dopo la morte del marito negli anni ’90, Miller ha preso il timone di Matrix come CEO e Presidente, portando l’azienda ad un successo senza precedenti. Una donna la cui passione, spinta, influenza e integrità hanno toccato più di sette milioni di donne a settimana a livello internazionale, la signora Miller è stata un’ispirazione e un modello per le molte donne.

Arnold and Sydell L. Miller, 1964

Dopo aver venduto la sua azienda, con un rinnovato senso del tempo e dell’energia, ha rivolto la sua attenzione alla famiglia, alla filantropia e raccolta. Informato da innumerevoli visite familiari a gallerie, musei e aste, Miller ha costruito le basi di la straordinaria collezione a seguire. Oltre alla ricerca delle belle arti, Miller ha iniziato anche a collezionare design. La sua iniziale l’attenzione in questi anni formativi si è concentrata sui mobili iconici francesi del XVIII secolo e sul design europeo, in particolare il periodo Art Déco francese degli anni ’20 e ’30. Guidata dal suo occhio impeccabile per la bellezza e l’artigianato,

ha cercato pezzi che catturassero l’eleganza e la raffinatezza di quell’epoca.

Gli interessi collezionistici di Miller sono aumentati per includere non solo capolavori storici ma anche audaci opere di design contemporaneo

Iniziò integrando il design moderno e del dopoguerra nella sua collezione, acquisendo pezzi di celebri designer come François-Xavier e Claude Lalanne, e – man mano che la sua passione per le arti decorative e il design si evolveva – lo ha dimostrato crescente interesse per le opere di designer contemporanei emergenti, tra cui Robert Goosens, David Wiseman, Joseph Walsh e altri. Ciò che distingue Miller come collezionista è il modo in cui vive con queste opere: belle arti e design non erano categorie separate ma convivevano armoniosamente nei suoi spazi. Nel corso della sua carriera pionieristica, il suo obiettivo dichiarato è sempre stato quello di promuovere “l’espressione e la creatività individuale”, e questa estetica è al centro della sua collezione.

Le Ninfee di Claude Monet, tra le opere della collezione

Claude Monet, Nymphéas

(circa 1914–17)

Pochissimi temi nella storia dell’arte moderna sono così celebrato come le Ninfee di Claude Monet, e questo

esempio eccezionale, sta facendo il suo debutto all’asta. La pittura segna un cambiamento radicale nell’approccio di Monet all’argomento che verrebbe considerato come la sua opera magnum, e prefigura il monumentale tele conservate al Musée de l’Orangerie di Parigi. Usando una tavolozza caleidoscopica di viola dai toni gioiello e blu succulenti, insieme a tocchi di bianco, rosa e giallo per ritrarre i fiori, Monet volutamente confonde il confine tra il reale e il riflesso all’interno di un formato compositivo. L’opera è stata dipinta nel crepuscolo della sua vita.

Altrettanto interessante è l’opera di Picasso “La statuaire”

L’opera raffigura una figura femminile seduta di fronte a busto ritratto posto sopra un piedistallo, la coppia posizionata di fronte ad una serie di porte-finestre che si aprono su un balcone. Come per tutte le grandi opere di Picasso, niente è così semplice come potrebbe apparire a prima vista. Su una tela, riunisce le sue esplorazioni selvagge degli stili surrealisti, delle immagini neoclassiche a tema monumentale e del magistrale elementi del cubismo. Negli archivi della Galerie Paul Rosenberg, il suo titolo è registrato come La Femme scultore – allusivo al soggetto dell’opera essendo una scultrice o lavorando su un oggetto di sua creazione o esaminando una scultura classica per trarne ispirazione. L’opera di Picasso dall’anno in cui è stata dipinta è stata parte delle mostre non solo più importanti ma è appartenuto anche ad alcuni dei più illustri collezionisti d’arte moderna, compreso il suo proprietario originale, Stephen Clark, uno dei più grandi collezionisti americani dell’inizio del XX secolo e amministratore fondatore del Museum of Modern Art. Il dipinto è entrato nella collezione di Sydell Miller nel 1999, dove è rimasto fino ad oggi.

Informazioni sulla mostra itinerante

Londra, 3–8 ottobre

Parigi, 12-16 ottobre

Taipei , 21–22 ottobre

Los Angeles, 23–25 ottobre

Hong Kong, 31 ottobre-1 novembre