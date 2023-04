Collezione di Alan e Dorothy Press: in asta da Christie’s “Burning Standard” di Ed Ruscha

La collezione offerta da Christie’s New York è guidata da Burning Standard di Ed Ruscha (stima: $ 20.000.000 – 30.000.000), un dipinto del 1968 che è considerato una delle opere storicamente più importanti nell’opera dell’artista

La collezione di Alan e Dorothy Press va in asta da Christie’s. Il gruppo è composto da opere esemplari di Ed Ruscha, tre capolavori di Philip Guston ed esempi eccezionali di luminari artistici del ventesimo secolo: Man Ray, Henri Matisse e Ken Price.

Burning Standard: uno dei cinque dipinti della Stazione Standard anni ’60

Questo dipinto singolare e rivoluzionario è ora considerato un’icona dell’arte del dopoguerra del ventesimo secolo, alla pari delle lattine di zuppa Campbell di Andy Warhol e delle eroine dei fumetti di Lichtenstein. Questo maggio sarà solo la seconda volta nella storia che un dipinto della Standard Station verrà messo all’asta: la prima è stata in una vendita serale di Christie’s a New York nel novembre 2007, quando il lotto ha superato la sua stima massima di vendita per $ 6.985.000 e ha stabilito un nuovo record per l’artista di allora. Il presente esemplare sarà venduto nell’Evening Sale insieme a due opere aggiuntive dell’icona contemporanea, Do You Think She Has It (stima: $ 1.500.000 – 2.000.000) e Business # 1 (stima: $ 250.000 – 350.000).

Altri otto lavori di Ruscha nella Post-War and Contemporary Art Day Sale

Questa occasione offre ai collezionisti un’opportunità unica di acquisire i migliori esempi di Ruscha prima del suo attesissimo tour retrospettivo al MoMA e al LACMA che inizierà questo autunno.

Tre iconici dipinti Guston della collezione saranno un altro momento clou della Evening Sale, guidata da Chair (stima: $ 12.000.000 – 18.000.000) che è stata vista l’ultima volta dal pubblico durante la mostra “High and Low: Modern Art and Popular Culture” del MoMA nel 1991. Tra i suoi dipinti figurativi più importanti, opere paragonabili a Chair, sono conservati in istituzioni come The Museum of Modern Art, New York, Tate Gallery, Londra, The San Francisco Museum of Modern Art e National Gallery of Art, Washington D.C. Gli altri due Guston nella collezione – Pull (stima: $ 6.000.000-8.000.000) e Bricks (stima: $ 6.000.000-8.000.000) – sono altrettanto nuovi sul mercato e non sono stati visti dal pubblico da più di due decenni. La vendita di questo gruppo coinciderà con la retrospettiva Guston della National Gallery of Art a Washington DC, che sarà visitabile fino ad agosto 2023.

Chi era Alan Press e come è diventato collezionista

Alan Press era un commerciante di materie prime di grande successo presso il Chicago Mercantile Exchange e il suo profondo amore per il commercio si è trasferito nel suo collezionismo d’arte. Il suo interesse per l’arte iniziò probabilmente durante il suo periodo nell’esercito mentre era di stanza in Germania negli anni ’50. Alan e Dorothy si sono conosciuti nel 1968, si sono sposati nel 1970 e subito dopo hanno iniziato a collezionare opere dell’espressionismo tedesco, principalmente stampe e xilografie di Munch e Kirchner. Negli anni ’70 hanno viaggiato frequentemente in Svizzera e Germania e alla fine hanno accumulato una delle principali collezioni statunitensi di questi artisti. Quasi nello stesso periodo, hanno iniziato a collezionare H.C. Westermann, alla fine facendo crescere quella che sarebbe diventata una delle collezioni esistenti più approfondite dell’artista.

Tra la metà e la fine degli anni ’80 la coppia vendette l’intera collezione di arte espressionista tedesca e passò all’acquisto di oggetti moderni e contemporanei in profondità, con una forte attenzione a Ed Ruscha, Philip Guston, Ken Price e Henri Matisse. Alan e Dorothy Press hanno sostenuto diverse istituzioni artistiche locali tra cui l’Art Institute of Chicago, il Museum of Contemporary Art di Chicago e lo Smart Museum nel campus dell’Università di Chicago, sviluppando stretti rapporti con i curatori che sarebbero durati per tutta la vita.