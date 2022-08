Coco Chanel: il nuovo libro “LA REGINA N.5”, storia tra splendori e miserie della moda e dell’alta società francese

La vera storia della stilista più rivoluzionaria del ventesimo secolo, Coco Chanel, e l’intrigo legato al profumo più celebre, più venduto, più iconico di sempre, il suo No 5, sono gli ingredienti del bestseller LA REGINA No 5 di Pamela Binnings Ewen. Il romanzo è ora in Italia per Libreria Pienogiorno

Lei è Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971) in arte “Coco” contraddistinta dalle due CC che siglano oggi la moda più amata dalle donne di tutto il mondo. La sua una storia di amori e tradimenti, figli segreti e trame inconfessabili, legami indicibili e spionaggio internazionale che danno vita, negli anni più bui dell’Europa, a una narrazione tra gli splendori e le miserie della moda e dell’high society.

Custode di un segreto mai svelato fino in fondo, sensuale così com’è Chanel N° 5. il suo profumo

Abbandonata dal padre, dall’uomo che amava, tradita dal socio in affari che le ha sottratto la formula del suo profumo immortale, Coco non si è mai data per vinta. Nata poverissima nella campagna francese, da ballerina di café chantant, con le sole armi di un ago e di un’intelligenza versatile, si è costruita un regno.

Dopo un breve periodo come commessa, Coco Chanel ha lavorato per alcuni anni come cantante di caffè. In seguito si associò con alcuni uomini facoltosi e nel 1913, con l’assistenza finanziaria di uno di loro, Arthur Capel (Boy), aprì un minuscolo negozio di modisteria a Deauville, in Francia, dove vendeva maglioni di jersey . Nel giro di cinque anni il suo uso originale del tessuto jersey divenne di interesse per le donne dell’alta società che cercavano sollievo dagli stili di nuovi corsetti. Fedele che “il lusso deve essere comodo, altrimenti non è lusso”, i modelli di Chanel hanno sottolineato la semplicità e il comfort e hanno rivoluzionato l’industria della moda.

Ha inventato una nuova donna, molto simile a lei, libera e sicura di sé

Quando, nelle ore più oscure della Francia, con la svastica che sventola sulla Torre Eiffel, ciò a cui lei tiene di più – suo figlio, la sua libertà e il suo profumo – viene messo a repentaglio, la regina di Parigi tira fuori gli artigli. E si prepara ad attraversare il fuoco come ha sempre fatto. Da sola e a qualunque costo.

Secondo quanto riferito, alla fine degli anni ’20 le industrie di Chanel valevano milioni e impiegavano più di 2.000 persone, non solo nella sua casa di moda ma anche in un laboratorio di profumeria, una fabbrica di tessuti e un laboratorio di gioielleria. La base finanziaria di questo impero era Chanel n. 5, il profumo di successo fenomenale che introdusse nel 1921 con l’aiuto di Ernst Beaux, uno dei creatori di profumi più talentuosi in Francia. È stato detto che il profumo ha preso il nome dalla serie di fragranze che Beaux ha creato per Chanel: una combinazione di gelsomino e molti altri profumi floreali da renderlo misterioso rispetto ai profumi mono-profumati di allora sul mercato. Che Chanel sia stata la prima grande stilista a introdurre un profumo e che abbia sostituito la tipica confezione del profumo con una bottiglia semplice ed elegante ha anche aggiunto al successo del profumo.

“Una donna senza no 5 è una donna senza avvenire”. Coco Chanel

Pamela Binnings Ewen e Coco Chanel

Pamela Binnings Ewen è una bestsellerista, autrice di romanzi vincitori di premi prestigiosi. Appartiene a una famiglia dall’alta densità di scrittori celebri, tra i quali James Lee Burke, vincitore di un Edgar Award, Andre Dubus II, l’autore di The Bedroom, poi adattato per il cinema e vincitore di 5 nomination all’Oscar e un Golden Globe, e Andre Dubus III, tra le voci più potenti della narrativa americana contemporanea, autore tra l’altro di La casa di sabbia e di nebbia, da cui è stato tratto l’omonimo e pluripremiato film.

