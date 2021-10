Clima, lettera a Draghi per ridurre emissioni di metano

Amici della Terra e Environmental Defense Fund al Presidente incaricato Mario Draghi: “Auspichiamo la Global Methane Pledge al G20 di Roma”. Entro il 2030 ridurre del 72% le emissioni totali di metano della filiera gas naturale in Italia

Amici della Terra, in collaborazione con Environmental Defense Fund, ha inviato il documento di “Indirizzi per una Strategia italiana sulle emissioni di metano della filiera del gas naturale” al Presidente del Consiglio Mario Draghi lo scorso 21 ottobre. Giorno in cui il Parlamento Europeo ha approvato la relazione finale sulla Methane Strategy che si esprime a favore di misure vincolanti sul metano e obiettivi di riduzione emissiva, mentre l’annunciata Global Methane Pledge sarà al centro della COP26 a novembre.

La strategia italiana vuole rappresentare un lavoro condiviso con le principali industrie e associazioni italiane del gas naturale per raggiungere obiettivi e impegni volti a contenere le emissioni di metano al 2030.

In questo senso, l’Italia può dare un serio e consistente contributo al processo di attuazione dell’European Green Deal, a partire dalle iniziative previste dalla Methane Strategy, con uno strumento di policy risultato del confronto tra associazioni, operatori e istituzioni.

A seguire i principali obiettivi del documento inviato a Mario Draghi: riduzione entro il 2030 del 72% delle emissioni totali di metano della filiera gas in Italia; standard di rendimento non superiore allo 0.2% dell’intensità emissiva per le operazioni upstream in Italia (la quota di metano emessa in atmosfera rispetto al volume di gas naturale prodotto); attribuzione ad ISPRA del compito di predisporre uno specifico rapporto annuale di monitoraggio delle emissioni di metano della filiera del gas naturale e di rappresentare l’Italia presso l’IMEO (International Methane Emissions Observatory); definizione di standard informativi che consentano accordi bilaterali di reciprocità per promuovere l’adozione di un robusto sistema di monitoring, reporting and verification (MRV), per il gas prodotto o importato in Italia.