Cinema su FIRST Arte: un thriller belga alla Hitchcock

Doppio sospetto è il titolo del film firmato alla regia da Olivier Masset-Depasse: su FIRST Arte la (positiva) recensione di Patrizio Rossano.

Il film della settimana su FIRST Arte, il sito verticale di FIRSTonline dedicato al mondo dell’arte e della cultura, è Doppio sospetto, firmato alla regia dal belga Olivier Masset-Depasse, un nome pressoché sconosciuto nelle sale italiane ma che ha già ricevuto molte attenzioni internazionali (è uscito nel 2018 al Toronto Film Festival).

La storia è ambientata in una anonima cittadina del Nord Europa, in un periodo riconducibile intorno agli anni ’70, in una villetta composta di due case gemelle appaiate e confinanti dove vivono due famiglie molto simili tra loro. Entrambe le famiglie hanno un figlio e ad uno di loro succederà una disgrazia. Da quel momento si scatena una sequenza di avvenimenti che condurrà alla tragedia finale che, ovviamente, l’esperto Patrizio Rossano – autore della recensione – non rivelerà.

Il giudizio di Rossano comunque è positivo: “Non ci vorremmo azzardare in paragoni eccessivi – scrive – ma difficile non pensare ad un maestro di questo genere: Alfred Hitchcock. Parliamo di un genere di film non facile da realizzare ma che, per nostra fortuna, ogni tanto qualcuno ci riesce”. Su FIRST Arte trovate anche il trailer della pellicola.