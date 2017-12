Cinema: Loving Vincent, un film di successo per soli tre giorni

Loving Vincent è stato proiettato in Italia per soli tre giorni ma è diventato il film-evento più visto negli ultimi anni con 130 mila spettatori – E’ un film particolare che proietta il cinema verso nuove dimensioni

Solitamente scriviamo di cinema quando sono in distribuzione film appena usciti nelle sale. Questa volta vi proponiamo un’eccezione. Si tratta di Loving Vincent, una pellicola proiettata in Italia per pochi giorni, tre in tutto, che pure ha visto un importante successo al botteghino, con oltre 130 mila spettatori che lo hanno reso il film-evento più visto negli ultimi anni.

Si tratta di un genere di film che gode di una significativa attenzione da parte di un tipo di spettatori particolarmente interessati ad una declinazione del cinema del tutto particolare. Nel corso del 2017 ne sono stati proposti 14, tra i quali ricordiamo Monet, Hokusai dal British Museum, il balleto della Royal Opera House, Michelangelo, Julian Shnabel, due concerti dei Pearl jam ed altri ancora. La particolarità consiste proprio nella proposta di un genere di spettacolo basato su elementi fondamentali cinematografici diversi, una grammatica spettacolare di altro genere, quando spesso l’aspetto commerciale non è la fonte principale di ispirazione. Altra connotazione importante è la qualità tecnologica, dove le pellicole vengono proiettate nello standard 2K, in grado di rendere una resa cromatica molto gradevole. Ancora molto lontano dalla profondità della pellicola, ma in grado di consentire la necessaria evoluzione del cinema verso nuove prospettive.

In questo caso, Loving Vincent è un prodotto audiovisivo di grande suggestione. Anzitutto per la tecnica realizzativa che ha visto all’opera oltre 120 pittori che hanno realizzato migliaia di tele da cui più di 60 mila fotogrammi tratti dai dipinti originali. In questo modo è stato possibile rivivere tutta la magia della vivida tavolozza del grande pittore olandese con una fluidità ed impatto visivo assolutamente originale. Lo spunto narrativo è dato dal presunto mistero sulla sua morte: si è trattato di un suicidio oppure di un omicidio? Si rivivono gli ultimi giorni della vita straordinaria di Vincent Van Gogh attraverso una vicenda legata ad una lettera che l’artista ha spedito al fratello Theo prima di morire.

Ogni immagine, ogni sequenza, sembra sempre un “già visto” perchè torna facilmente la memoria fotografica delle innumerevoli opere, oltre 800, che l’artista olandese ha lasciato. L’effetto di animazione non disturba affatto ed anzi consente di apprezzare più attentamente dettagli e gamma di colori che altrimenti possono facilmente sfuggire, anche quando ci si trova di fronte ad una tela originale. Loving Vincent ha vinto importanti riconoscimenti internazionali (European Film Awards) ed è candidato al Golden Globe come miglior film di animazione. Interessante notare che è stato in parte finanziato con una innovativa ricerca di fondi tramite Kickstarter, un sito di ricerca di capitali collettivi. Non è facile trovarlo ancora nelle sale, mentre è molto semplice vederlo in streaming attraverso siti specializzati, oppure, ancora più facilmente. comprare il DVD. Merita il prezzo.