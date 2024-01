CheBanca! cambia nome: dal 15 gennaio si chiamerà Mediobanca Premier

Mediobanca rafforza il Wealth management e cambierà il nome a CheBanca! per renderla più sinergica all’intero Gruppo guidato da Alberto Nagel

Il Wealth management diventa sempre più centrale in Piazzetta Cuccia e ne è un segno il fatto che dal prossimo 15 gennaio CheBanca! cambierà nome e si chiamerà Mediobanca Premier, in linea con quanto previsto dal piano strategico 2023-6. Lo scrive il settimanale Milano Finanza, secondo cui il cambio del nome è funzionale a rafforzare e a rendere sempre più sinergica CheBanca!, ramo del gruppo specializzato in credito al consumo, investimenti e finanziamenti alle famiglie, gestione del risparmio, con l’intera Mediobanca.

I clienti e i risparmiatori non hanno nulla da temere: contratti e Iban resteranno invariati e le carte di debito e di credito non saranno sostituite fino alla loro naturale scadenza. Idem per i libretti di assegni. Nessun cambiamento anche nel consulente di riferimento. Solo la app cambierà nome in App Mediobanca Premier.

Per sostenere il nuovo corso l’Ad di Mediobanca, Alberto Nagel, ha chiamato nel Gruppo nuovi professionisti tra cui Carlo Giausa come vicedirettore di CheBanca! e direttore centrale di Wealth Management, Advisory e Solutions.