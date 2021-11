Champagne & Sparkling Wine World : l’Italia batte la Francia e Ferrari batte Maison Roederer

Nel più importante concorso di bollicine del mondo, le aziende italiane portano a casa 58 medaglie d’oro, sei più dei francesi. Eccezionale affermazione di Ferrari, nominata cantina dell’anno battendo la prestigiosa Maison Roederer. L’elenco di tutti i vini italiani che hanno vinto la medaglia d’oro, con notevoli sorprese. Un’utile indicazione per gli acquisti in vista dei brindisi di Natale e fine d’anno.

Grande affermazione dell’Italia agli ‘Champagne & Sparkling Wine World Championships 2021‘, il più celebre concorso internazionale dedicato alle bollicine da tutto il mondo. Su le oltre mille le etichette presentate in gara e degustate dalla giuria internazionale dell’autorevole concorso, i produttori italiani hanno portato a casa un ricco carniere: ben 58 medaglie d’oro contro le 52 conquistate dai produttori francesi. E il più prestigioso premio di “Sparkling Wine Producer of the Year”, andato all’azienda Ferrari, proclamata cantina dell’anno. La Maison de Champagne Luis Roederer, vincitrice della scorsa edizione, che ha totalizzato 7 medaglie d’oro e 4 d’argento si è dovuta pertanto accontentare del secondo podio della competizione

In particolare, l’azienda del gruppo Lunelli ha sbaragliato tutta la numerosa concorrenza, e oltre al titolo di Cantina dell’anno, avendo conquistato 12 medaglie d’oro e 8 d’argento ha toccato un vero e proprio record internazionale.





“Congratulazioni a Ferrari Trento per avere conquistato il titolo di Sparkling Wine Producer of the Year 2021: un fantastico premio per un fantastico produttore!” così ha commentato Tom Stevenson, fondatore e presidente del CSWWC, Champagne Sparkling Wine World Championships, massimo esperto mondiale di bollicine.

Tra l’altro da notare l’eterogeneità dei vini italiani premiati che vanno dai Franciacorta e Trentodoc, al Lambrusco, a espressioni territoriali come la Sicilia che hanno dimostrato di poter competere a livello internazionale per il livello raggiunto in questi anni.

Il livello conquistato dalla produzione italiana ha trovato ulteriore conferma nelle 129 medaglie d’argento assegnate al nostro Paese, un risultato eccezionale che vede le aziende francesi molto indietro di diverse lunghezze: hanno conquistato infatti solo 50 medaglie.

“Negli ultimi sette anni ho cercato di incoraggiare i produttori a concentrarsi su potenziali vini vincitori di medaglie d’oro e d’argento- ha commentato Tom Stevenson, – Ciò non significa necessariamente presentare i loro prodotti più costosi e prestigiosi. Vogliamo assaggiare le cuvée di prestigio, la competizione è cresciuta ogni anno, la missione del CSWWC non è solo quella di promuovere vini di livello mondiale, ma anche di scoprire e premiare vini nuovi ed entusiasmanti provenienti da regioni consolidate ed emergenti in tutto il mondo”.

Lo Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC) è l’unico concorso internazionale di spumanti giudicato da specialisti di spumanti, per la nuova generazione di consumatori di spumanti che amano lo spumante in ogni occasione.

Il CSWWC ne garantisce la provenienza e promuove gli spumanti di classe mondiale di ogni regione come vini gastronomici per eccellenza. Il concorso è giunto alla sua settima edizione.

Vini Italiani premiati con le medaglie d’Oro

Altemasi 2017 Magnum TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %) 100% Chardonnay (White, 6.3g RS)

Altemasi 2016 Blanc de Noir TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %) 100% Pinot Noir (White, 5.6g RS)

Altemasi 2013 Graal Magnum TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %) 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS)

Andreola 2020 Dirupo Brut Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (150cl, 11.5%) 100% Glera (White, 7g RS)

Andreola 2020 Dirupo Brut Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 10g RS)

Andreola 2020 Dirupo Extra Dry Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 17g RS)

Andreola 2020 Vigna Ochera Rive di Rolle Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 24g RS)

Borgo dei Posseri 2017 Tananai TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %) 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 6g RS)

Borgo dei Posseri 2015 Tananai Zero TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %) 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 2g RS)

Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Dosage Zéro Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.9%) 65% Chardonnay, 22% Pinot Noir, 13% Pinot Bianco (White, 1g RS)

Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.9%) 65% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 15% Pinot Noir (White, 1.3g RS)

Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.9%) 65% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 15% Pinot Noir (White, 1.3g RS)

Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi Rosé Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.9%) 100% Pinot Noir (Rosé, 1.1g RS)

Ca’ del Bosco 2006 Vintage Collection Dosage Zéro R.S. Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

55% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 25% Pinot Bianco (White, 1g RS)

Cantina Settecani NV Tradizione Amabile Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 8%) 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 45g RS)

Cantina Settecani NV Vini del Re Grasparossa Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11%) 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 10g RS)

Cantina Sociale di Trento NV Cuvée 600 Uno TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %) 100% Chardonnay (White, 5g RS)

Cantine Riunite NV Semisecco Biologico “Righi” Lambrusco di Modena DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 10%) 40% Lambrusco Grasparossa, 40% Lambrusco Salamino, 10% Lambrusco Maestri, 10% Lambrusco Marani (Red, 20g RS)

Centinari NV Dosage Zero Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 1.7g RS)

Chiarli 1860 2020 Villa Cialdini Grasparossa Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.5%) 100% Lambrusco Grasparossa (Red, 12g RS)

Derbusco NV Doppio Erre Di Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12%) 85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 3.4g RS)

Ferrari NV Brut TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Ferrari NV Brut TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Ferrari NV Maximum Rosé TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (Rosé, 6g RS)

Ferrari 2015 Perlé TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 5g RS)

Ferrari 2015 Perlé Rosé TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 4g RS)

Ferrari 2014 Perlè TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 5g RS)

Ferrari 2012 Perlé Bianco TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 3g RS)

Ferrari 2012 Perlé Nero TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Pinot Noir (White, 2.7g RS)

Ferrari 2011 Perlé Bianco TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 4g RS)

Ferrari 2008 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

Follador 2020 Extra Dry Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 15g RS)

Fratelli Berlucchi NV Brut 25 Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 7.7g RS)

Guido Berlucchi NV 61 Rosé Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.5%) 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (Rosé, 8g RS)

Kettmeir 2015 Pas Dosé Alto Adige Doc Alto Adige DOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%) 50% Pinot Bianco, 40% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 0g RS)

Lantieri de Paratico NV Brut Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%) 80% Chardonnay, 10% Pinot Noir, 10% Pinot Bianco (White, 5.5g RS)

Lantieri de Paratico NV Extra Brut Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%) 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 3.5g RS)

Lantieri de Paratico NV Satèn Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Lantieri de Paratico 2017 Brut Arcadia Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%) 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 6g RS)

Le Fade NV Extra Dry Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11%)

95% Glera, 3% Bianchetta, 2% Verdiso (White, 14.5g RS)

Lombardini 2020 Il Campanone Lambrusco Reggiano DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.22%) 80% Lambrusco Salamino, 20% Lambrusco Marani (Red, 8.23g RS)

Maso Martis 2014 Rosé Magnum TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %) 100% Pinot Noir (Rosé, 5g RS)

Maso Martis 2010 Madame Martis TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 13.4%) 70% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 5% Meunier (White, 7.2g RS)

G. Milazzo NV Nature – V1 Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 2g RS)

G. Milazzo NV Terre Della Baronia Gran Cuvée – V2 Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

G. Milazzo 2015 Federico II Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

G. Milazzo 2011 Federico II Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (150cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

G. Milazzo 2010 Federico II Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 6g RS)

Nino Franco NV Rustico Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11%) 100% Glera (White, 11g RS)

Nino Franco 2020 Cartizze Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore di Cartizze, Veneto, Italy (75cl, 11%)

100% Glera (White, 30g RS)

Revì 2016 Brut TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 13%) 75% Chardonnay, 25% Pinot Noir (White, 6g RS)

Sanfeletto 2020 Sanpiero Rive di San Pietro di Feletto Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 12%) 100% Glera (White, 5g RS)

Ugo Vezzoli 2015 Extra Brut Limited Edition Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%) 100% Chardonnay (White, 4g RS)

Valdo NV Cuvée di Boj Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%) 100% Glera (White, 10g RS)

Vigneti Cenci NV Zero Pas Dosé Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%) 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 0g RS) Villa Corniole 2017 Salísa Brut TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %) 100% Chardonnay (White, 4.6g RS)