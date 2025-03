Cdp, via libera a nuove operazioni per 3,2 miliardi di euro

Il cda di Cdp delibera operazioni da 3,2 miliardi di euro per sostenere le imprese italiane, l’innovazione, l’internazionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture. Iniziative per rafforzare il territorio e agevolare l’accesso al credito

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di oltre 3,2 miliardi di euro, destinati a supportare le imprese italiane, con particolare attenzione alle grandi, medie e piccole aziende. Gli investimenti riguardano una vasta gamma di settori, tra cui l’internazionalizzazione, l’export, l’innovazione, la cooperazione internazionale e le infrastrutture strategiche per il Paese. Le decisioni sono state prese su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, nell’ambito delle linee guida del Piano Strategico 2025-2027.

Sostegno alle imprese e alle infrastrutture strategiche

Tra le principali delibere approvate dal CdA, c’è l’autorizzazione di nuovi finanziamenti destinati a sostenere le filiere produttive italiane, incentivando le aziende ad affrontare sfide legate all’internazionalizzazione e all’export. Inoltre, sono stati previsti anche interventi per velocizzare i programmi di investimento delle aziende operanti in settori cruciali come le infrastrutture e i trasporti. Le risorse stanziate permetteranno di favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e migliorare l’efficienza delle reti logistiche nazionali.

Supporto alle pubbliche amministrazioni e alla crescita territoriale

Il CdA ha anche approvato misure mirate al sostegno delle Pubbliche Amministrazioni, con l’obiettivo di rafforzare il legame con i territori. È stato dato il via libera a risorse destinate a progetti di sviluppo urbano e territoriale, concentrandosi su aree chiave come la mobilità sostenibile, l’abitare sociale e i servizi pubblici.

Rafforzamento della capacità di rischio e accesso al credito

Infine, il Consiglio ha approvato un nuovo framework per sostenere una maggiore assunzione di rischio in operazioni ad alto impatto, favorendo iniziative che stimolino la crescita e l’innovazione in vari settori. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo di nuove opportunità per le imprese italiane, in particolare quelle di piccole dimensioni, che spesso trovano difficoltà nell’accedere al credito. In parallelo, sono stati previsti ulteriori strumenti per agevolare l’utilizzo delle risorse europee da parte delle Pa, in modo da ottimizzare gli investimenti pubblici e accelerare la realizzazione dei progetti.