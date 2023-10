Cdp, Mcc ed Equita lanciano Basket Bond Tech, nuovo programma per l’innovazione tecnologica

Il programma ha l’obiettivo di finanziare la crescita e l’innovazione tecnologica delle PMI e delle Mid-Cap italiane. Saranno emessi fino a 100 milioni in minibond. Retex e Digital360 le prime due società a partecipare all’iniziativa

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) ed EQUITA hanno avviato il programma di finanziamento “Basket Bond Tech” focalizzato sul supporto a imprese operanti nel settore digitale e progetti di innovazione tecnologica.

Il Basket Bond Tech è concepito come un mezzo innovativo per aiutare le aziende ad accedere ai mercati finanziari, offrendo visibilità alle imprese emittenti, opportunità di crescita, networking e migliorando la loro reputazione e cultura finanziaria.

Offrire uno strumento alternativo alle Pmi e Mid-Cap

L’obiettivo del piano è fornire alle piccole e medie imprese (PMI) e alle medie imprese (Mid-Cap) italiane un mezzo alternativo al finanziamento bancario tradizionale per supportare i loro progetti di crescita e investimento, sia internamente che tramite acquisizioni, al fine di migliorare la loro competitività sia a livello nazionale che internazionale.

Il progetto implica che le imprese coinvolte emettano minibond che saranno successivamente sottoscritti da una società di cartolarizzazione. Quest’ultima riceverà finanziamenti attraverso l’emissione di titoli (asset-backed securities) sottoscritti in parti uguali da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC).

I minibond, emessi su base unsecured, possono avere una durata massima di sei anni e prevedono il rimborso del capitale in rate costanti.

Le prime società a partecipare al programma

Le prime aziende a partecipare a questo nuovo programma sono Digital360 e Retex, due società attive nell’innovazione digitale in Italia:

, quotata su Euronext Growth Milan, aiuta imprese e pubbliche amministrazioni nella loro trasformazione digitale, mettendole in contatto con i migliori fornitori tecnologici. Hanno emesso un di euro per sostenere la crescita del gruppo, comprese acquisizioni esterne. Retex, capofila di un’azienda attiva nel marketing digitale, specializzata in servizi e soluzioni proprietarie per il settore retail, ha emesso un minibond da 5 milioni di euro per finanziare il piano di investimenti previsto dal loro business plan.

L’iniziativa è promossa da EQUITA in qualità di arranger, con il supporto di CDP e MCC come investitori. Saranno effettuate nuove emissioni di minibond da parte di altre aziende partecipanti, fino a un massimo di 100 milioni di euro.

Zenith Service S.p.A. fungerà da servicer, corporate servicer, calculation agent e rappresentante degli obbligazionisti, mentre Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch svolgerà il ruolo di paying agent e account bank. BFF Bank S.p.A. sarà la depositary bank. Inoltre, lo studio legale tributario Dentons Europe ha fornito assistenza legale separata a EQUITA e agli investitori (CDP e MCC) per gli aspetti legali correlati all’operazione.