Cdp: investimento da 30 milioni per lo sviluppo delle infrastrutture sostenibili

Il Fof infrastrutture, fondo di fondi gestito da Cdp Real Asset entra nel nuovo Equita Green Impact Fund che sostiene la transizione energetica nazionale. L’obiettivo è crescere nei settori delle energie rinnovabili e nell’economia circolare

Cdp Real Asset Sgr, il polo dedicato alle attività di fund e asset management nel settore immobiliare e infrastrutturale del Gruppo Cdp (Cassa depositi e prestiti) ha avviato un nuovo investimento da 30 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sostenibili in Italia.

La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione della società, che ha approvato l’investimento del FoF Infrastrutture, fondo di fondi gestito dalla stessa Cdp Real Asset, in Equita Green Impact Fund (Egif).

Sostenere la transizione energetica

Egif, gestito da Equita Capital, mira a sostenere la transizione energetica in Italia attraverso progetti infrastrutturali di piccola e media dimensione, principalmente greenfield (almeno il 65%), concentrati su energie rinnovabili come fotovoltaico ed eolico, e sull’economia circolare con biogas e biometano.

Come fondo di nuova costituzione, Egif rientra nella categoria “first time fund”, e si impegna a contribuire in modo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Seconda operazione attraverso il Fof Instrastrutture

L’investimento in Egif è la seconda operazione di Cdp Real Asset attraverso il Fof Infrastrutture dopo aver partecipato al Sustainable Securities Fund gestito da Alternative Capital Partners Sgr, un fondo dedicato allo sviluppo di infrastrutture sostenibili in Italia.

Con questa nuova iniziativa, il Fondo di Fondi conferma il sostegno di Cdp alla crescita del mercato nazionale delle infrastrutture, con un’attenzione prioritaria alla transizione energetica. Ulteriori investimenti sono pianificati nel corso dell’anno, coerenti con il piano industriale che prevede l’impiego di oltre la metà dei capitali attualmente disponibili entro il 2024 e il termine del periodo di investimento del Fondo nel 2028.

Fof Infrastrutture: continua la raccolta finanziaria

Di pari passo alla fase di investimento, il Fof Infrastrutture continua a raccogliere risorse da investitori istituzionali, con l’obiettivo di attrarre finanziamenti per progetti con impatto sull’economia reale e sul territorio. Recentemente, il fondo pensione Concreto è entrato come investitore dopo Arco, fondo pensione del settore del legno, che ha sottoscritto quote lo scorso novembre.

La raccolta finanziaria continuerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di raggiungere una dotazione target di 500 milioni di euro per il Fof Infrastrutture.

Nell’implementazione del progetto Fof Infrastrutture, Cdp Equity svolge un ruolo chiave come investitore principale e consulente del fondo

“L’attività di investimento del Fof prosegue secondo gli obiettivi strategici programmati, nel solco dell’ampliamento dell’operatività della Sgr al settore infrastrutturale, ponendo l’accento sullo sviluppo di infrastrutture sostenibili e massimizzando l’effetto moltiplicatore delle risorse investite”, spiega Giancarlo Scotti, Ad di Cdp Ra Sgr e Direttore Immobiliare di Cdp Spa. “Accogliamo con grande soddisfazione l’interesse mostrato da primari investitori istituzionali italiani per la strategia di investimento del Fof Infrastrutture. Questo fondo offre ai propri sottoscrittori la possibilità di investire in strumenti diversificati con un adeguato profilo di rischio-rendimento e di sostenere la crescita economica nazionale facilitando l’afflusso di investimenti verso l’economia reale”.

“Abbiamo dedicato grande attenzione al lavoro di mappatura e identificazione di opportunità di investimento in linea con le priorità strategiche del Fof Infrastrutture, inclusa quella di favorire il consolidamento nel mercato di nuovi attori che puntino allo sviluppo del settore infrastrutturale nazionale, investendo in progetti sostenibili a livello ambientale e sociale” ha commentato Piergiorgio Mandolesi, responsabile del Fof Infrastrutture.