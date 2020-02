Cdp, accordo con Comune di Bergamo per sviluppo territorio

Firmata un’intesa per iniziative di Cdp a supporto a Comune e imprese, anche a sostegno dello sviluppo urbano e del sistema infrastrutturale bergamasco.

Firmata l’intesa fra Cassa Depositi e Prestiti e Comune di Bergamo per promuovere iniziative di rilancio economico del territorio, sviluppo urbano sostenibile e potenziamento del sistema infrastrutturale. Nello specifico il Protocollo prevede che CDP affianchi con attività di supporto finanziario sia il Comune che le imprese dell’area di Bergamo e provincia, queste ultime in relazione ai loro fabbisogni di ricerca, sviluppo, innovazione, crescita, internazionalizzazione ed export.

Nel Protocollo si prevede inoltre un supporto all’area immobiliare, soprattutto per l’accelerazione dei processi di valorizzazione e rigenerazione urbana, anche con investimenti diretti e con il coinvolgimento di altri operatori nazionali e internazionali.

Con riferimento alle ex caserme Colleoni e Montelungo, CDP Investimenti SGR, Comune e Università di Bergamo si sono impegnati in questi anni a promuovere un progetto dell’intero compendio immobiliare che corrisponde pienamente a queste caratteristiche, grazie anche al ruolo decisivo dell’Ateneo di Bergamo.

Un percorso che ha portato di recente, in conseguenza di un notevole incremento in questi ultimi anni dei fabbisogni universitari e soprattutto dei costi della prima ipotesi di intervento, a individuare una nuova ipotesi di realizzazione sull’intero comparto delle due caserme, di un unico e nuovo polo universitario integrato. Dopo il passaggio, nelle settimane precedenti, nel Consiglio dell’Università e in Giunta comunale, il CdA di CDP Investimenti ha esaminato positivamente lo schema dell’operazione e ha stabilito di procedere ai necessari approfondimenti e confronti per arrivare alla sottoscrizione, unitamente a Regione Lombardia, di un nuovo Atto Integrativo all’Accordo del 2016 che darà vita, insieme agli interventi dell’Accademia di Guardia di Finanza, ad una delle più rilevanti operazioni di rigenerazione urbana della città e non solo.

“Da diversi anni Bergamo – ha commentato il sindaco Giorgio Gori – ha il privilegio di poter operare, in progetti di riqualificazione urbana di grande scala, con un soggetto nazionale come CDP, attuando interventi di grande rilevanza pubblica capaci di dare nuova prospettiva e nuova identità alla città, grazie anche al contributo si istituzioni quali l’Università e la stessa Guardia di Finanza. Il protocollo sottoscritto oggi rafforza e allarga questa collaborazione, promuovendo un più ampio sviluppo economico e sociale a favore sia dell’attività propria dell’Amministrazione comunale, che a supporto di interventi infrastrutturali ed immobiliari decisi per il futuro dell’intero territorio”

“CDP promuove iniziative come quelle presentate oggi, che sono in linea con la strategia delineata nel nostro Piano Industriale poiché finalizzate a fornire un contributo concreto allo sviluppo del territorio attraverso un importante progetto di rigenerazione urbana, che prevede la riqualificazione di aree abbandonate da anni e la realizzazione di strutture che verranno destinate anche allo student housing”, ha invece detto l’Ad di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo.