Cdp, 10 miliardi per lo sviluppo sostenibile delle Regioni dal 2021

Obiettivo dell’evento: rafforzare il dialogo sull’offerta di strumenti e prodotti di Cdp dedicati allo sviluppo sostenibile del territorio. Basket bond per le Pmi

Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha ospitato a Roma un incontro con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le Finanziarie regionali, riunendo oltre 100 rappresentanti del sistema regionale. L’evento si è concentrato sul rafforzamento del dialogo riguardo all’offerta di strumenti e prodotti di Cdp dedicati allo sviluppo sostenibile del territorio. L’incontro ha evidenziato l’importanza delle comunità locali, riprendendo l’attenzione già manifestata nel 2022, e si è proposto di elaborare soluzioni per una gestione più efficiente delle risorse destinate agli enti pubblici, alle imprese e alle infrastrutture. È stata anche l’occasione per fare il punto sui risultati delle collaborazioni tra Cassa depositi e prestiti, le istituzioni locali e le forze economiche del territorio.

Cdp: iniziative per 10 miliardi

Nel periodo 2021-2023, Cdp ha completato iniziative per quasi 10 miliardi di euro. Di questi, circa 2,5 miliardi sono stati direttamente destinati a Regioni, Province autonome, società partecipate dalle Regioni e programmi aziendali in collaborazione con le Finanziarie regionali.

Tra questi finanziamenti, un miliardo è stato allocato per lo sviluppo infrastrutturale, focalizzandosi su reti di trasporto, mobilità sostenibile ed energie rinnovabili. Inoltre, sono state condotte operazioni di rifinanziamento del debito pregresso delle Regioni con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno raggiunto complessivamente 7,3 miliardi tra il 2021 e il 2022, generando risparmi di 1,8 miliardi.

Cdp, gli strumenti di sostegno: i basket bond

Cdp, in collaborazione con le Finanziarie regionali, ha promosso strumenti innovativi di sostegno finanziario, come i Basket bond, mirati a agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese locali. Da quando sono stati avviati, i Basket bond regionali, con garanzia pubblica, hanno finanziato 123 Pmi, attivando complessivamente risorse superiori a 335 milioni di euro.

Cdp, i tavoli di lavoro con le Regioni

Durante l’evento sono stati organizzati quattro tavoli di lavoro focalizzati sullo sviluppo del territorio, delle imprese locali, del patrimonio immobiliare e del sistema sanitario nazionale. A questi tavoli hanno preso parte rappresentanti delle Regioni, tra cui assessori, direttori generali e capi di gabinetto di presidenza, insieme a membri di Anfir e altri stakeholder territoriali.

Programmati per il futuro webinar settoriali e locali per approfondire ulteriormente le tematiche discusse durante l’incontro. “Sostenere lo sviluppo del territorio è la nostra priorità. Le Regioni e l’ecosistema che le circonda hanno un ruolo strategico per superare le sfide e contribuire allo sviluppo dei territori. Cassa non deve essere un soggetto finanziatore che si siede davanti a voi, ma che si siede accanto a voi per affrontare i problemi e individuare soluzioni” ha dichiarato l’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco ai rappresentanti delle comunità