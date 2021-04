Cattolica, il palazzo Pirelli è campione di sostenibilità

Il “Building Cinturato”, che ospita i servizi per i dipendenti Pirelli ma è dal 2020 di proprietà della compagnia assicurativa, ha ottenuto il certificato LEED con il rating Gold

L’edificio è stato acquistato da Cattolica Assicurazioni nel 2020 e si chiama Building Cinturato, in omaggio allo pneumatico icona di Pirelli, che negli anni Cinquanta inaugurò la tecnologia radiale. Lo stabile, che ospita i servizi per i dipendenti Pirelli e rientra nel progetto architettonico che ha trasformato la sede dell’headquarter Pirelli a Milano in un vero e proprio campus immerso nel verde, è stato riconosciuto come campione di sostenibilità ambientale, aggiudicandosi il rating ‘Gold’ nella certificazione LEED v.4 for Building Design and Construction – New Construction and Major Renovations, con il punteggio di 66 punti e valutazioni particolarmente rilevanti nel risparmio idrico e nella riduzione dei consumi di energia.

Il Building Cinturato, in particolare, ospita tutte le facilities per i dipendenti: dalle sale per la formazione a quelle per il wellness, da uno spazio eventi a un café & bistrot, fino a un company restaurant con spazi all’aperto. La certificazione LEED è frutto di un’iniziativa volontaria di Pirelli & C., a cui l’immobile è stato locato, e della proprietà, il FIA immobiliare di diritto italiano denominato Girolamo sottoscritto al 100% dal Gruppo Cattolica Assicurazioni, rappresenta un riconoscimento al loro comune obiettivo di sostenere lo sviluppo di un intervento immobiliare di elevata sostenibilità ambientale. Deerns Italia ha avuto il ruolo di progettista degli impianti meccanici ed elettrici e delle facciate, oltre che di consulente LEED per la fase di progetto e costruzione.

La società ha anche svolto attività specialistiche di modellazione energetica dinamica e daylight, ricoprendo inoltre il ruolo di Commissioning Authority per l’effettuazione del commissioning degli impianti.