Case di lusso, apre a Como l’agenzia di Intesa Sanpaolo Casa

A Como la quinta sede in Italia riservata agli immobili di pregio del valore di oltre 1 milione di euro, dopo Milano, Padova, Roma e Torino.

Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del Gruppo, ha inaugurato a Como, in piazza Cavour, la prima agenzia Exclusive sul territorio dedicata agli immobili di pregio del valore superiore a 1 milione di euro. Dopo l’apertura, nel gennaio scorso, delle sedi di Milano, Padova, Roma e Torino, la sede di Como rappresenta la quinta agenzia in Italia riservata al settore delle abitazioni di lusso, anch’essa contraddistinta nello stile architettonico da un design ricercato e orientato all’accoglienza.

La categoria Exclusive rappresenta il segmento più alto del mercato immobiliare italiano e internazionale e identifica le residenze pregiate in base ad alcune caratteristiche come il canone di locazione annua della zona, la tipologia architettonica, il valore al metro quadro e la localizzazione geografica da correlare al contesto italiano o estero. Un contesto in cui la città di Como si presenta quale territorio di elezione, per retaggio storico, ricchezze architettoniche e qualità riconosciuta di meta internazionale di villeggiatura e di residenza. Sul territorio, per il settore, si registrano buone dinamiche di crescita che potranno proseguire in prospettiva.

L’andamento del mercato immobiliare residenziale a Como, secondo un focus ad hoc curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, presenta infatti una evoluzione positiva. A Como città, di recente, la dinamica delle compravendite è stata più vigorosa della media dell’Italia, con una crescita sostenuta nel primo trimestre 2019 e nell’ultimo trimestre del 2018 (rispettivamente +19% anno su anno e +24%). Nel capoluogo lariano le compravendite hanno progressivamente recuperato rispetto ai minimi toccati nel 2013 tanto da risalire sopra i livelli del 2011.

In dettaglio, a Como nel 2018 il numero di compravendite è risultato più alto del 4,4% rispetto al 2011. Anche nel resto della provincia le compravendite hanno recuperato, tornando sullo stesso livello del 2011, in linea con quanto registrato dalla media nazionale. Il mercato di Como si è inoltre rivelato più dinamico della media regionale in termini di assorbimento dei volumi offerti. Il rapporto tra metri quadri compravenduti e metri quadri offerti sul mercato residenziale si pone infatti stabilmente al di sopra della media dei capoluoghi di provincia lombardi.

Le competenze tecniche degli agenti immobiliari Intesa Sanpaolo Casa vengono da oggi messe a disposizione anche della città lacustre lombarda: si tratta infatti di professionisti del settore dotati della CRS, prestigiosa certificazione di qualità internazionale Council of Residential Specialist che identifica i migliori esperti del mercato immobiliare residenziale.

“A pochi mesi dall’avvio del settore Exclusive – ha commentato Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale Intesa Sanpaolo Casa -, siamo oggi orgogliosi di portare a Como questo nostro importante progetto immobiliare, che ci colloca quale principale interlocutore nel mercato immobiliare del lusso. La scelta di puntare su una città come Como rappresenta un naturale approdo per l’attività dei nostri professionisti che, da oggi, offriranno le proprie competenze a favore di un mercato particolarmente dinamico sfruttando anche le sinergie con i potenziali investitori esteri attratti dalle unicità del patrimonio immobiliare lacustre”.

“Con l’inaugurazione delle attività di Intesa Sanpaolo Casa Exclusive – ha aggiunto Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo – anche nella città di Como, consolidiamo ulteriormente la nostra presenza nella provincia lariana, confermandoci quale banca di riferimento per la clientela private, oltre che per le famiglie e per le imprese locali. A Como e provincia supportiamo oltre 2.800 imprese e siamo presenti con 74 filiali al servizio della clientela. Nei primi sei mesi del 2019 abbiamo erogato alle famiglie e alle aziende del territorio oltre 200 milioni di euro, a conferma del nostro ruolo di banca dedicata alla crescita dell’economia reale del Paese e dei territori in cui opera”.