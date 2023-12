Carta Dedicata a te, c’è la proroga: attivazione dal 15 dicembre. Arrivano 382,5 euro (più buono benzina)

Il ministro Lollobrigida ha annunciato la proroga della carta che permette di acquistare beni alimentari. Nuova attivazione dal 15 dicembre, ecco come funziona

Arriva la proroga per “Dedicata a te”, la carta che permette alle famiglie a basso reddito di acquistare generi alimentari. I nuclei familiari che non erano riusciti a ritirarla o ad effettuare la prima transazione entro la scadenza del 15 settembre, avranno la possibilità di attivare la card e di utilizzarla a partire dal 15 dicembre e fino al 31 gennaio 2024. A disposizione, ci saranno, 382,50 euro, una cifra alla quale ora si aggiungono anche 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante.

Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida dopo la pubblicazione del decreto Masaf-Mimit-Mef che tra l’altro potenzia lo strumento, incrementando le risorse a favore dell’iniziativa di 100 milioni. I fondi a disposizione passano così da 500 a 600 milioni di euro.

“La card è stata uno straordinario successo e l’efficacia della misura è dimostrata dai numeri: il 91% delle famiglie beneficiarie, con un ISEE inferiore a 15mila euro, individuate dall’Inps, ha utilizzato questo strumento per fronteggiare la difficile congiuntura economica e l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità”, ha spiegato Lollobrigida che ha aggiunto: “Su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti. Per tale motivo, il governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte, che dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024”.

Carta “Dedicata a te”: cos’è e come funziona?

“Dedicata a te” è un carta elettronica che il governo ha pensato per contrastare l’inflazione e il caro prezzi e sostenere le famiglie con redditi bassi. Dal 18 luglio la social card è stata distribuita da Poste italiane alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Al suo interno è stato precaricato un contributo «una tantum» di 382,50 euro.

Con questa somma è possibile acquistare soli beni alimentari di prima necessità nei negozi abilitati al circuito Mastercard. Inoltre, grazie alla card, gli acquirenti ricevono un ulteriore sconto del 15% presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura. Il suo funzionamento è uguale a quello di una normale carta di pagamento elettronica, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

“Oltre la metà delle famiglie ha preferito comprare prodotti freschi, quali ortaggi, frutta, pesce e carne, mentre oltre il 41% ha acquistato prodotti da scaffale, come pasta, biscotti e conserve,” ha detto Lollobrigida.

Carta Dedicata a te: arriva la proroga, riaperti i termini per l’attivazione

Per ottenere Dedicata a te non occorre fare domanda ma i beneficiari sono stati individuati direttamente dall’Inps in collaborazione con i Comuni e i servizi locali. L’unica cosa da fare era attivare la carta entro il 15 settembre 2023. Coloro che però non sono riusciti a farlo avranno “un’altra possibilità”: il governo ha infatti deciso di riaprire i termini per la prima attivazione della card. Ci sarà tempo dal 15 dicembre al 31 gennaio 2024.

Da ricordare che ai 382,50 euro a disposizione fino ad oggi, dal 15 dicembre si aggiungono 77,20 euro con i quali sarà possibile acquistare non solo beni alimentari, ma anche carburante.