Carrello tricolore e trimestre anti-inflazione: dal 1° ottobre la spesa costa meno con prezzi calmierati sui prodotti. Ecco come funziona

Dal 1° ottobre al 31 dicembre sarà attivo il trimestre anti-inflazione che porterà con sé il carrello tricolore: prodotti a prezzi calmierati in supermercati e negozi. Ecco quali e come funziona

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 potremo risparmiare qualcosa quando facciamo la spesa. Da domenica parte infatti il “carrello tricolore” con sconti e promozioni su prodotti di largo consumo, alimentari e non, e per la prima infanzia. Il Governo ha infatti stretto un accordo con 32 associazioni della filiera produttiva allo scopo di dare vita al cosiddetto trimestre anti-inflazione che per i cittadini si traduce in prezzi calmierati disponibili presso i supermercati e i negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Carrello tricolore: quali saranno i prodotti scontati?

Ogni insegna e negozio ha la facoltà di decidere su quali prodotti applicare il prezzo calmierato, per quanto tempo e in quale modalità. Si potranno utilizzare i semplici sconti, ma anche promozioni, prezzi fissi, iniziative sui prodotti a marchio del distributore (private label), carrelli a prezzo scontato o unico.

In generale, all’interno dei prodotti calmierati rientreranno molti prodotti di largo consumo – alimentari e non -, per la prima infanzia e la cura della persona, mentre, come da tradizione, saranno esclusi gli alcolici. Lo scopo è quello di contenere i prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori, “specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale”, fa sapere il Governo.

Trimestre anti-inflazione: in quali supermercati si trovano i prezzi calmierati?

“Le imprese della distribuzione che aderiscono all’iniziativa si impegnano a offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti, con particolare attenzione ai prodotti di uso quotidiano facenti parte del ‘carrello della spesa’, ed a non aumentare il prezzo di tale selezione, per le tipologie di iniziative commerciali che lo consentano, durante il trimestre anti-inflazione (1° ottobre – 31 dicembre 2023)”, comunica il Governo. Sarà il logo del carrello tricolore esposto a indicare quali attività hanno aderito al progetto. Sul portale realizzato sul sito del Mimit è possibile trovare tutti i punti vendita che hanno aderito (l’elenco è in continuo aggiornamento) e tutte le informazioni sull’iniziativa. Per il momento si tratta di oltre 20mila nominativi, risalenti a 32 associazioni.

Come riconoscere i prodotti a prezzo calmierato?

Un bollino tricolore sul singolo bene indicherà invece ai consumatori che un particolare prodotto viene venduto a prezzo calmierato.