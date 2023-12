Caricatura e Letteratura a Parigi, una mostra celebra Daumier e Balzac

Con questa mostra “Balzac, Daumier et les Parisiens- De La Comédie humaine à la comédie urbaine” la Maison de Balzac si propone di stabilire una corrispondenza tra disegno e letteratura, tra questi due uomini che si incontrano soprattutto attraverso lo sguardo acuto che hanno su di loro contemporanei, dipingendo un vasto panorama della società

Se non esiste alcuna prova di un legame tra Balzac e Daumier, tutto lascia pensare che i loro percorsi si siano incrociati sale dei giornali e con gli editori con cui collaboravano regolarmente. Questa vicinanza è stata sottolineata più volte, in particolare da Charles Baudelaire che ha scritto “il vero la gloria e la vera missione di Gavarni e Daumier erano completare Balzac, che del resto lo sapeva bene, e li stimavo come ausiliari e commentatori”. Portieri, saltatori di ruscelli, grisettes, cuochi, impiegati e piccoli commercianti trovano così un ampio posto sia nella Comédie humaine che nelle opere incise di Daumier. Qui come là, l’osservazione mette in luce i difetti, le meschinità e il ridicolo, senza troppa indulgenza ma con profonda cura per l’umanità. La mostra propone, nella stessa casa occupata da Balzac dal 1840 al 1847, una sessantina di incisioni di Daumier ma anche alcuni suoi dipinti, offrendo così un nuovo dialogo a due opere che si rispondono e si completano a vicenda. Per arricchire e attualizzare questi punti di vista dei parigini, il percorso presenta anche disegni di diversi caricaturisti e illustratori contemporanei.

Caricatura o descrizione?

La prima parte della mostra evidenzia l’interesse di Balzac e Daumier per la classificazione sociale e l’accuratezza delle loro analisi, ancora attuali, della vita quotidiana dei parigini: incertezze del trasporto urbano, sorprese del vita notturna, gestione degli animali domestici o qualità casuale di ristoranti.

Maison de Balzac

Con La Comédie humaine Balzac propone una classificazione delle “specie sociale” paragonabile al lavoro svolto su piante e animali in secolo precedente. Le descrizioni che aprono i romanzi stabiliscono così dei tipi, quello di commerciante, notaio o piccolo rendita, caratterizzato da un accessorio, a atteggiamento, espressione. Questi “marcatori sociali” – il termine non esisteva – portano, consapevolmente o meno, a categorizzare le persone incontrate, loro stabilire la prima impressione. Un simile processo è una caricatura e lo è sotto questo aspetto è simile al disegno di Daumier. Con un tono leggero e umoristico, le caricature e le descrizioni di Daumier di Balzac vengono così confrontati.

Maison de Balzac

Parigini di ieri o parigini di oggi?

La mostra presenta anche prospettive contemporanee sui parigini disegnato dai designer di oggi. Questa parte lo sottolinea se i parigini sono cambiati, gli occhiali indossati da Daumier e Balzac ci permettono ancora di osservare e comprendere la società di oggi. Sono qui presentati i disegni di Belom, Coco, Fabrice Erre, Faro, Foolz, Gab, Didier Marandin e Robabée.

Il forte legame spirituale tra Daumier e il romanziere

Sotto la caricatura, l’umano Infine, una scelta di dipinti ci ricorda che, se Daumier è un grande caricaturista, le sue opere poco conosciute e raramente esposte durante la sua vita ne sono testimonianza grande profondità psicologica della sua arte. Allo stesso modo Balzac, se è sensibile all’importanza delle prime impressioni, sa esplorare il cuore umano. I personaggi della Commedia Umana si caratterizzano per la loro umanità. Anche i personaggi più distinti non incarnano né la perfezione né il male assoluto. Certe figure raggiungono così la profondità psicologica impareggiabile. In Daumier la complessità psicologica difficilmente appare nella litografie ma si impone nei suoi dipinti. Queste ultime produzioni servito da una qualità di materiale, costruzione e colore che evoca gli antichi maestri (Rubens, Greuze, Fragonard, ecc.), testimoniano un grande empatia con i modelli e un’umanità connessa all’universale.I piccoli abitanti urbani di Daumier sono quindi simili ai contadini rappresentati da Jean-François Millet: stesso peso delle figure curvate verso terra, stesso profondità dell’essere umano, isolato nei suoi pensieri.

Honoré Daumier, Les Joueurs d’échecs, 1863-1867, huile sur panneau, 24,8 x 32 cm

© Paris Musées / Petit Palais

In occasione di questa mostra viene pubblicato un album che presenterà una quarantina di incisioni di Daumier in corrispondenza di Citazioni Balzac.

La mostra è aperta fino al 31 marzo 2024 – MAISON DE BALZAC – 47, rue Raynouard – 75016 Paris

Foto di copertina: Honoré Daumier, La journée du célibataire (détails), lithographie, 34 x 24,5 cm © Paris Musées / Maison de Balzac