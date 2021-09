Carbon Angels investe nella Carbon Credits Consulting

CCC è una Pmi innovativa bolognese che opera nello sviluppo di progetti forestali e nella generazione di carbon credit certificati – Chicco Testa: “Fiducia nel potenziale di crescita di questo settore”

Carbon Angels, società fondata da Andrea Cornacchia e Davide Rossi e con Chicco Testa a presiedere l’Advisory Board, ha acquisito una quota di CCC (Carbon Credits Consulting), una Pmi innovativa bolognese operante nello sviluppo di progetti forestali per il contrasto al cambiamento climatico e nella generazione di carbon credit certificati.

Scendendo nei dettagli, Carbon Angels ha sottoscritto un aumento del capitale riservato di CCC. Le risorse raccolte tramite l’operazione e saranno utilizzate per accelerare lo sviluppo dei nuovi progetti e “consolidare la posizione di CCC come primo operatore italiano nel settore delle “nature based solutions” per la lotta ai cambiamenti climatici e il cammino verso la carbon neutrality”, si legge nella nota della società.

Carbon Credits Consulting si occupa dello sviluppo di progetti di riforestazione e di tutela di grandi aree naturali a rischio deforestazione, con lo scopo di sequestrare e ridurre l’anidride carbonica. L’approccio dell’azienda si basa sul coinvolgimento delle comunità locali sulla tutela delle biodiversità presenti nelle aree interessate dalle iniziative. I progetti sono omologati secondo i migliori standard internazionali come il VERRA di Washington DC e producono certificati di compensazione della CO 2 (carbon credits verificati) che le aziende ed i privati acquistano al fine di compensare, su base volontaria, le proprie emissioni di CO 2 .

Secondo Andrea Cornacchia, fondatore e ceo di Carbon Credits Consulting, “Questo mercato è ancora in stadio embrionale, ma in forte crescita. Abbiamo già registrato positivi riscontri da molte importanti aziende, interessate allo sviluppo di progetti ed alla compensazione delle proprie emissioni. Questa operazione è per noi la conferma che abbiamo lavorato bene in questi primi anni di attività, orientando l’azienda nella giusta direzione. Siamo entusiasti per l’arrivo dei nostri nuovi soci, che ringraziamo per la fiducia e che potranno portarci non solo maggiore solidità finanziaria, ma anche un importante patrimonio di esperienze e competenze per accelerare il percorso di sviluppo dell’azienda.”

Chicco Testa, presidente dell’Advisory Board, ha espresso “fiducia nel forte potenziale di sviluppo di questo settore, in cui l’Italia dovrà nei prossimi 2/3 anni recuperare il ritardo accumulato rispetto ai nostri pari europei; inoltre, registriamo con piacere il grande entusiasmo di tutti gli amici di Carbon Angels per questa opportunità di contribuire in maniera concreta e misurabile alla lotta contro il degrado dell’ambiente ed il cambiamento del clima del nostro pianeta.”