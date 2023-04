Caos treni oggi: ritardi (fino a 3 ore) e cancellazioni da Nord a Sud. FS: “Dalle 12 ripresa dell’AV”

Il deragliamento di un treno merci a Firenze ha causato lo stop alla circolazione ferroviaria tra Nord e Sud – Pesanti disagi per i viaggiatori che possono però richiedere il rimborso: ecco come

Si annuncia una giornata complicata per chi viaggia oggi in treno: ritardi (fino a tre ore) e cancellazioni di numerosi treni in tutta Italia dopo il deragliamento del carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello, avvenuto nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile. La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna. L’infrastruttura, spiega il Gruppo Fs, ha riportato danni seri sull’infrastruttura – non ci sono stati feriti – tanto da impedire il regolare passaggio dei treni.

Ma ci sono buone notizie. Rfi ha annunciato il ripristino della circolazione dei treni dell’alta velocità alle 12, che avverrà con gradualità (e quindi con ritardi). In ogni caso è sempre meglio monitorare gli arrivi e le partenze di oggi per non avere brutte sorprese.

Ritardi e cancellazioni treni: quali tratte sono coinvolte?

Il deragliamento nei prezzi di Firenze Castello è grave per la viabilità ferroviaria perché si tratta di uno dei tratti più importanti: da qui passano ogni giorno centinaia di treni che collegano tutto il Paese. A causa dell’incidente, diversi treni sono stati cancellati o viaggeranno con oltre tre ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Quali tratte sono coinvolte? Bloccate le linee ad alta velocità Milano-Roma e Venezia-Roma, così come la linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione Nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione Sud fino a Bologna.

Trenitalia, poi, ha comunicato anche una lista di treni che hanno subito variazioni nel percorso dopo l’incidente ferroviario avvenuto a Firenze.

Treni in tilt: le alternative

Le alternative ai treni per raggiungere Roma dal Nord e Milano dal Sud sono ora bus, aerei e le auto in condivisione (BlaBlaCar). Ma anche in questi casi si registrano difficoltà perché i siti di prenotazione sono stati ovviamente presi d’assalto e i biglietti sono schizzati alle stelle. Come per Ita Airways: la corsa a prenotare i posti ha fatto arrivare i prezzi oltre i 500 euro a biglietto.

Si può tentare con BlaBlaCar, la piattaforma dei passaggi in auto che mette in contatto chi li offre e chi li cerca. Ma al momento quasi tutte le auto in partenza da Milano per Roma sono al completo. Le auto con ancora dei posti liberi partono in serata, non prima delle 20, e chiedono almeno 50 euro per il viaggio.

Come ottenere il rimborso del biglietto del treno da Trenitalia e da Italo

Fs fa sapere che i viaggiatori saranno tutti rimborsati. Si può chiedere il rimborso del biglietto dal momento in cui si verifica l’impedimento al viaggio e fino a un anno dalla data dello stesso: “presso la biglietteria; compilando l’apposito webform disponibile su questo sito, solo per i biglietti ticketless; telefonando al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il Call Center; tramite posta a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.

Attenzione: il rimborso, si legge sul sito di Trenitalia, verrà erogato esclusivamente previa attestazione della rinuncia al viaggio, fornita nel momento in cui si è verificato l’impedimento al viaggio.

Italo prevede il rimborso automatico, entro un mese, per i treni cancellati oppure in ritardo di più di un’ora.

Per i passeggeri dell’Intercity 797, uno dei primi treni rimasto coinvolto dall’evento, è stato disposto il rimborso integrale del biglietto oltre all’assistenza del personale di Trenitalia.

AGGIORNAMENTO ORE 14

Dalle 12 è poi ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea AV Firenze-Bologna. “Prosegue l’intervento di ripristino dei tecnici di RFI (Gruppo FS) per garantire la piena operatività anche della linea convenzionale Firenze-Bologna, ancora interrotta, dove transitano i treni regionali, Intercity e merci”, spiega una nota del Gruppo.