Cantine Aperte a San Martino: degustazioni, visite, pranzi con i vignaioli in tutta Italia

il Movimento Turismo del Vino organizza da sabato 6 a domenica 14 novembre Cantine Aperte. Coinvolte 11 regioni.. I programmi nelle varie regioni e i riferimenti per partecipare

Tutti insieme appassionatamente a gustare il vino nuovo. E’ una festa dell’allegria nelle campagne la ricortrenza dell’11 novembre quando per San Martino il mosto diventa vino.

Come ogni anno il Movimento Turismo del Vino organizza per questa data Cantine Aperte, una manifestazione che, nell’arco di nove giorni, offre agli appassionati di tutte le età, ma anche ai semplici curiosi, un assaggio di quello che è il lavoro nei campi e poi in cantina, per vivere emozioni autentiche in compagnia, brindando all’inizio di un nuovo anno agricolo.





Nei giorni dell’Estate di San Martino si può approfittare di un ritorno a temperature miti per godersi esperienze uniche tra vigna e cantina. Da sabato 6 a domenica 14 novembre le aziende socie del Movimento propongono assaggi dei vini dell’ultima vendemmia e non solo: passeggiate in vigna, degustazioni guidate, visite in cantina e ancora ascolto canti popolari, pranzi con i vignaioli, degustazione dei prodotti tipici e di stagione, aperitivi al tramonto tra i filari, corsi e attività per i più piccoli e mostre d’arte. Il tutto, garantendo agli enoturisti esperienze uniche su prenotazione e in sicurezza

“Cantine Aperte a San Martino coinvolge i winelover nel momento festoso del ciclo della vite – afferma Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino Italia – quando, finita la vendemmia, si traccia con soddisfazione la linea idi partenza di un nuovo anno agricolo. È un’occasione unica per lasciarsi scaldare dal calore dell’ospitalità delle cantine del Movimento Turismo del Vino e dall’accoglienza dei vignaioli. Un momento di convivialità dal sapore autunnale, con il vino nuovo protagonista assoluto”.

Sono 11 le regioni d’Italia che aderiscono a Cantine Aperte a San Martino 2021.

I programmi, in corso di definizione, sono aggiornati quotidianamente sul nuovo portale del MTV: movimentoturismovinolive.it e sul sito movimentoturismodelvino.it.

In Valle d’Aosta giornata di festa domenica 14 novembre dalle 10 alle 18, in 17 cantine della regione, tra degustazioni guidate, mostre d’arte e piatti tipici del territorio. Per scoprire tutti i programmi: https://bit.ly/3vLhB37

In Friuli Venezia Giulia sono 30 le cantine aderenti a Cantine Aperte a San Martino: 3 nella provincia di Pordenone, 18 nella provincia di Udine, 8 nella provincia di Gorizia e 1 in quella di Trieste. Sono previste degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, laboratori emozionali, Pranzi e Cene con il Vignaiolo e menu tipici da degustare direttamente nelle cantine, negli agriturismi e nei ristoranti della regione. Tutte le informazioni: https://bit.ly/2ZojCqv

Il Veneto, con un’adesione di 10 cantine, propone degustazioni per gli amanti delle bollicine, passeggiate tra le splendide colline patrimonio dell’UNESCO del Prosecco, esperienze enogastronomiche, assaggi di Amarone, il vino

principe della Valpolicella, e non solo. Per i programmi dettagliati: https://bit.ly/3vO9zqe

In Piemonte l’elenco delle cantine e i loro programmi sono in corso di definizione. Saranno a breve pubblicati su: https://bit.ly/3jKbYxp

In Lombardia l’elenco delle cantine e i loro programmi sono in corso di definizione. Saranno a breve pubblicati su: https://bit.ly/3GuL5XU

In Umbria sono 22 le cantine aderenti all’iniziativa in tutta la regione, che con degustazioni guidate, pranzi e cene col vignaiolo, momenti di approfondimento ma anche di divertimento dedicati a grandi e piccoli, ospiteranno i turisti del vino che vogliano approfittare dell’Estate di San Martino per godere di una giornata fuori porta. Qui il programma completo: https://bit.ly/2ZyCzXq

Nel Lazio le aziende offrono agli enoturisti assaggi di vino nuovo, percorsi sensoriali, wine tasting in barriccaie, degustazioni di prodotti tipici e di oli appena molito. Per ulteriori informazioni: https://bit.ly/2ZrNuBG

In Abruzzo l’elenco delle cantine e i loro programmi sono in corso di definizione. Saranno a breve pubblicati su: https://bit.ly/3jIjads

Nelle Marche sono 11 le cantine aperte su tutto il territorio, i loro programmi sono in corso di definizione e saranno presto pubblicati su: https://bit.ly/3GuiJgL

In Puglia l’elenco delle cantine e i loro programmi sono in corso di definizione. Saranno a breve pubblicati su: https://bit.ly/3pIQEfq

In Calabria l’elenco delle cantine e i loro programmi sono in corso di definizione. Saranno a breve pubblicati su: https://bit.ly/3Cnjzcr