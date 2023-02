Campidoglio e Colosseo illuminati in giallo e blu da Acea a sostegno dell’Ucraina

Acea ha sostenuto l’iniziativa di Roma Capitale e del Ministero della cultura illuminando il Palazzo Senatorio e il Colosseo con i colori giallo e blu della bandiera ucraina, in segno di vicinanza e solidarietà in occasione dell’anniversario dell’inizio del conflitto

Dalle 18 alle 24 di venerdì 24 febbraio, grazie agli impianti di illuminazione provvisori di Acea, il Colosseo è stato illuminato con i colori della bandiera dell’Ucraina, così come la facciata di Palazzo Senatorio al Campidoglio, con una coppia di vistosi vessilli giallo-blu. Vuole essere il simbolo di un sostegno che continua ininterrotto dal 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Il gesto è stato proposto in maniera congiunta dall’amministrazione di Roma Capitale e dal Ministero della cultura e subito messo in atto dai tecnici di Acea.

Analoga iniziativa a Parigi, dove la Torre Eiffel si è illuminata di blu e giallo in segno di solidarietà per il Paese. A livello locale, non sono mancate manifestazioni di vicinanza anche da parte di molti Comuni d’Italia che hanno aderito a varie iniziative, come quella di “Una luce per l’Ucraina“, promossa dalla sezione dei Radicali di Rimini e sempre con l’utilizzo dei colori della bandiera ucraina da proiettare sui palazzi importanti delle varie città.