Cambiamento climatico, Cingolani al MAXXI

Di fronte a un mondo che brucia: il ministro della Transizione ecologica e la presidente del MAXXI Giovanna Melandri discutono oggi alle 18 di proposte e progetti per fare fronte al surriscaldamento del pianeta

Di fronte a un mondo che brucia, non c’è più tempo da perdere. E allora: quali progetti adottare per affrontare la difficile questione del riscaldamento climatico? Ne discutono – mercoledì 1 dicembre alle 18 – il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani e Giovanna Melandri presidente della Fondazione MAXXI, nella sede del Museo per le arti del XXI Secolo. La conversazione, aperta a tutti (necessario presentare il green pass) è uno dei numerosi eventi messi in campo da Museo in occasione della mostra Amazonia di Sebastiao Salgado che resterà aperta fino al prossimo 13 febbraio.

La mostra mette in evidenza la fragilità di questo ecosistema, mostrando che nelle aree protette dove vivono le comunità indiane, guardiani ancestrali, la foresta non ha subito quasi alcun danno e ci invita a vedere, ascoltare e a riflettere sulla situazione ecologica e la relazione che gli uomini hanno oggi con essa. Museo MAXXI

Dopo l’ennesimo allarme lanciato dall’Ipcc (il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico promosso da Onu e Organizzazione meteorologica mondiale); dopo il richiamo globale rimbalzato al recentissimo Cop26 di Glasgow, gli sforzi portati avanti in sede G20 dalla presidenza Draghi, Cingolani e Melandri durante l’incontro faranno il punto sulle “proposte e i progetti in atto per invertire la rotta nel campo ambientale, senza dimenticare le importanti e complesse questioni geopolitiche e i disequilibri a livello mondiale che ostacolano il cambiamento”.