Calcio, quanto costa guardarlo? Prezzi dimezzati

Rispetto agli anni passati, il passaggio del calcio allo streaming fa risparmiare parecchi soldi – Ecco quanto si spende per guardare Serie A, Serie B e Champions

Mentre continuano le polemiche e le proteste dei consumatori sui disservizi di Dazn, con molti abbonati che durante la prima giornata di campionato hanno dovuto fare i conti con immagini sgranate e continue interruzioni per poter guardare in streaming la loro squadra del cuore, Sos Tariffe interviene per “consolare” gli appassionati, rivelando che, rispetto alle stagioni passate, quest’anno il calcio avrà un costo inferiore. E se la differenza rispetto alla stagione 2020/2021 è solo di qualche euro, se si va un po’ più indietro con gli anni si scopre che il prezzo per guardare le partite del massimo campionato di calcio italiano si è quasi dimezzato. Non solo, ne nei calcoli si considerano anche la Serie B e la Champions League, il risparmio è comunque ingente.

QUANTO COSTA LA SERIE A

Lo studio si concentra sul costo medio degli abbonamenti a pay tv o servizi streaming per assistere alle partite di Serie A, Serie B e Champions League da casa. Nel 2018/2019 per guardare le partite di Serie A occorreva sborsare 38 euro al mese, mentre per la stagione 2020/2021 ne servivano addirittura 41. Quest’anno per guardare dal proprio divano tutte le partite di serie A “bastano” 29,99 euro al mese.

Andamento opposto per la Serie B, che invece fa registrare una tendenza al rialzo. “Il canone per seguire le competizioni era fermo a 8,99 euro mensili dalla stagione 2018/2019, ma quest’anno è balzato a 19,97 euro mensili in media”, si legge nel report, che però sottolinea come, abbinando Serie A e Serie B si ottiene comunque un notevole risparmio. “Negli anni è diventato via via più conveniente, passando dai 56 euro al mese richiesti nella stagione 2018-2019, ai 47 dell’anno dopo, per poi calare a 41 euro nel 2020/2021. Quest’anno il costo della Serie B è già incluso nei pacchetti pay TV della Serie A ad un costo mensile di 29,99 euro”, evidenzia Sos Tariffe.

CHAMPIONS LEAGUE E PACCHETTI

Quest’anno per guardare le partite di Champions League servono due diversi abbonamenti. Nonostante ciò il prezzo per vedere tutte le partite è sceso a 16,99 euro al mese a fronte dei 31 euro del 2018/2019.

“Le formule che comprendono Serie A e Champions League, al pari delle soluzioni singole, oggi costano molto meno – evidenzia lo studio – Si è passati dai 79 euro necessari per sottoscrivere l’offerta durante la stagione 2018/ 2019 ai 72 dell’anno dopo. Già nel 2020/2021 si è assistito a un drastico abbattimento dei costi, scesi a 44 euro mensili lo scorso anno e ulteriormente ridotti a poco più di 40 euro al mese durante la presente stagione”.